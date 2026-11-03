Naruto ocupa un lugar especial en las mentes y los corazones de miles de fanáticos en todo el mundo, y su popularidad persiste pese al paso de los años. Ahora, se prepara para dominar un nuevo territorio: el cine. La película live-action ya es completamente oficial, y otra casa productora se acaba de sumar al proyecto.

La franquicia no es ajena al séptimo arte, pero hasta la fecha todas sus cintas son animadas. Eso cambiará próximamente, pues el nuevo filme protagonizado por actores reales acaba de recibir luz verde y, por ende, sólo es cuestión de tiempo para que sea toda una realidad.

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La adaptación live-action de Naruto comenzará su rodaje en 2027

Ya sabíamos que Naruto tendría una película live-action, pero la ausencia de información oficial nos hizo creer que el estreno aún estaba lejos. Por suerte, esta semana hubo una actualización alentadora que indica que el proyecto avanza a buen ritmo y que pronto iniciará el rodaje.

Un reporte de The Hollywood Reporter confirma que el proyecto por fin recibió luz verde, por lo que oficialmente puede continuar con su desarrollo. Se hizo hincapié una vez más en que el cineasta Destin Daniel Cretton, quien este año hizo historia con la exitosa Spider-Man: Brand New Day, será el encargado de escribir, dirigir y producir este filme.

Si bien la fecha de estreno aún es desconocida, el informe revela que el rodaje comenzará en la primavera de 2027. La productora Lionsgate supervisará el desarrollo y la producción, así como la distribución de la cinta en Estados Unidos. La compañía también unió fuerzas con Sony Pictures para hacer realidad esta adaptación live-action.

El acuerdo se concretó tras una licitación entre varios estudios, y al final Sony salió victoriosa. La empresa, con sede en Japón, ayudará a producir y financiar la cinta, y también se encargará de la distribución internacional del proyecto basado en el manga de Masashi Kishimoto.

La adición de Sony Pictures resulta lógica, pues Destin Daniel Cretton firmó previamente un acuerdo de producción preferencial de 3 años con el estudio. Además, la compañía japonesa es la dueña de Crunchyroll, el mayor servicio de streaming especializado en anime. Y sí, la serie animada de Studio Pierrot forma parte del catálogo de dicha plataforma.

Sony Pictures está involucrado en la producción de la nueva película live-action de Naruto

La película live-action de Naruto quiere rendir homenaje al anime y manga

“Con su amplia experiencia en manga y anime y su capacidad de distribución global, Sony Pictures es el socio perfecto para Naruto, y estamos encantados de unir fuerzas con Tom Rothman y su equipo para llevar esta extraordinaria obra a audiencias de todo el mundo”, comentó Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group.

El director Destin Daniel Cretton también se pronunció sobre esta noticia, y confesó que él es un gran admirador de la obra de Masashi Kishimoto. Así pues, se comprometió a respetar la historia y a los personajes.

“Como fan de Naruto desde hace mucho tiempo, siempre me ha encantado que, bajo una acción extraordinaria, haya una historia llena de emoción, humor y humanidad (…) Lionsgate ha sido un socio increíble, y estoy encantado de reunirme con el fantástico equipo de Sony. Juntos, nos comprometemos a capturar todo lo que los fans aman de Naruto, a la vez que lo presentamos a una nueva generación”, comentó el cineasta.

Por ahora, tampoco hay detalles sobre el reparto. El único actor confirmado para formar parte del elenco es Charles Melton, quien dará vida a Kakashi Hatake. Actualmente, se lleva a cabo el proceso de casting para encontrar a los jóvenes que interpretarán al grupo protagónico conformado por Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno.

La película live-action no es el único proyecto de la franquicia que está en marcha. A mediados de octubre se confirmó la producción de un nuevo anime colaborativo con Ninku. También se lanzará un manga completamente original, y se espera el estreno internacional de un juego de cartas.

Destin Daniel Cretton será el encargado de dirigir la pelicula de Naruto

Pero cuéntanos, ¿te emociona este proyecto? ¿Crees que la adaptación live-action le hará justicia al anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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