ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE tiene todo para ser uno de los juegos más esperados y emocionantes de 2026. Sin embargo, parece que Bandai Namco quiere que el hype se vaya a otro nivel puesto que no le bastó con confirmar su fecha de lanzamiento sino confirmar un incentivo de preventa emocionante.

En el State of Play de Summer Game Fest 2026, Bandai Namco finalmente puso fecha al esperado regreso de una de las franquicias más importantes de combate aéreo. No sólo eso, sino que también confirmó que regalará un clásico para PlayStation 2 a todos aquellos que lo adquieran en preventa.

ACE COMBAT 8 te regalará una entrega clásica de la saga

Bandai Namco también confirmó que todas las preventas digitales incluirán una copia de ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WAR, uno de los títulos más queridos por los seguidores de la franquicia.

En caso de que no lo sepas, te contamos que se trata un título lanzado originalmente en 2006 para PlayStation 2 que muchos consideran una de las mejores entregas de toda la franquicia. La historia se desarrolla durante la Guerra Belkana de 1995 y funciona como una precuela de varios juegos de la saga, explorando uno de los conflictos más importantes dentro del universo ficticio de Strangereal.

Además de su narrativa, el juego es especialmente recordado por introducir el sistema Ace Style, una mecánica que modificaba la reputación del protagonista según la forma en que el jugador completaba las misiones. Gracias a este sistema, era posible adoptar distintos estilos de combate que influían en ciertos encuentros, diálogos y elementos de la historia, convirtiéndolo en una de las experiencias más queridas y rejugables para los fans de ACE COMBAT.

Además, quienes aparten el juego recibirán acceso inmediato al avión F-14A como contenido adicional.

¿Cuándo llegará ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE?

Ahora bien, ¿cuándo llegará? La buena noticia es que sí debutará este año, pero la mala es que aún faltan unos cuantos meses para que puedas ponerle las manos encima.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE llegará el próximo 2 de octubre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mientras que los jugadores que adquieran la Edición Deluxe podrán comenzar a jugar desde el 29 de septiembre gracias al acceso anticipado.

ACE COMBAT 8 contará una nueva historia en el universo Strangereal

La campaña llevará a los jugadores de regreso a Strangereal, el universo ficticio que ha servido como escenario principal de la franquicia durante años.

En esta ocasión, la Federación de Usea Central se encuentra ocupada por fuerzas enemigas y al borde del colapso. Los jugadores asumirán el papel de Wings of Theve, un legendario piloto de combate que se convierte en el símbolo de esperanza para una nación devastada por la guerra.

La aventura estará acompañada por otros tres pilotos conocidos como Joker Flight: Baxter, Tasha y Coster. Juntos deberán enfrentarse a la República de Sotoa en una campaña que Bandai Namco describe como la más cinematográfica de toda la saga.

La compañía aseguró que esta nueva entrega será la más ambiciosa de la serie hasta la fecha. Desarrollado con Unreal Engine 5 y tecnología propietaria de Bandai Namco Aces, el juego promete ofrecer escenarios más detallados, batallas más espectaculares y una experiencia aérea mucho más inmersiva que sus predecesores.

El nuevo ACE COMBAT también tendrá Pase de Batalla

Junto con el anuncio, Bandai Namco presentó el Premium Ace Pass, un sistema de progresión que permitirá desbloquear recompensas cosméticas y contenido adicional después del lanzamiento. En otras palabras: tendrá un Pase de Batalla para su modo multijugador.

Los jugadores que adquieran este pase recibirán acceso instantáneo a 30 niveles de progreso, así como diseños exclusivos para aeronaves, objetos cosméticos para avatares y el avión jugable ADFX-02 MORGAN – PIXY.

Cabe mencionar que, por ahora, no hay detalles adicionales sobre su modo multijugador. Estaremos al pendiente y te contaremos una vez que Bandai Namco hable más al respecto.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por todo lo que ACE COMBAT 8 tiene por ofrecer? Cuéntanos en los comentarios.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE llegará el 2 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este título.