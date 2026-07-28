Tras años de desastre, XBOX busca la remontada en una industria cada vez más competitiva. Parte importante para recuperar a los jugadores es tener presencia en los mejores eventos de gaming y Microsoft confirmó que estará con todas sus baterías en gamescom 2026.

El evento europeo contará con la participación de XBOX en un momento en que la marca trata de ganar posición en el mercado.

También, es una oportunidad para revivir el ánimo luego de que la gran presentación del XBOX Games Showcase fuera opacada por los despidos y venta de estudios.

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XBOX confirma su presencia en gamescom 2026 ¿Qué juegos mostrará en el evento?

En una publicación en su sitio oficial, XBOX confirmó su presencia en gamescom 2026, el prestigioso evento de videojuegos en Europa que se llevará a cabo del 26 al 30 de agosto en Colonia, Alemania.

En el caso de la marca de Microsoft, el concepto se enfoca en los 25 años que celebrará en noviembre próximo pues fue en 2001 cuando la primera consola de la compañía norteamericana salió al mercado.

En esta edición, XBOX se acercará más con el público y prometió que habrá 25 videojuegos y 140 estaciones de juego para los asistentes, quienes podrán probar los títulos más recientes de XBOX Game Studios y los socios de la marca.

Entre los juegos más destacados que mostrará XBOX en gamescom 2026 están:

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Minecraft Dungeons II

Fable

STRANGER THAN HEAVEN

METRO 2039

Halo: Campaign Evolved

Forza Horizon 6

Microsoft Flight Simulator 2024

XBOX tendrá transmisiones especiales en gamescom 2026. ¿Cuándo y dónde verlas?

Aunque el evento se lleva a cabo en Europa, XBOX piensa en su público a nivel global y esta vez tendrá transmisiones especiales desde la zona de presentación en que se encuentran todas las marcas de gaming.

Según la información oficial, XBOX tendrá un stand especial con un equipo que se encargará de contar los pormenores del evento y donde habrá entrevistas, sorpresas, avances y más.

El stream de XBOX en gamescom 2026 se podrá seguir en vivo en los canales de YouTube y Twitch en los siguientes días y horarios (hora de la Ciudad de México):

Jueves 27 de agosto: 02:00 AM a 12:00 PM

Viernes 28 de agosto: 02:00 AM a 12:00 PM

Sábado 29 de agosto: 01:00 AM a 12:00 PM

Domingo 30 de agosto: 01:00 AM a 12:00 PM

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Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

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