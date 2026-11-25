LO QUE DEBES SABER:

Expertos consideran que una adaptación de GTA 6 para Nintendo Switch 2 es posible

Miembros de Digital Foundry sugieren que, con los ajustes necesarios, GTA 6 podría funcionar en Switch 2, aunque habría que eliminar ciertos elementos

Para lograr un rendimiento a la par del de Xbox Series S, sería necesario realizar recortes significativos en la simulación del mundo y en las físicas

Las dificultades de llevar GTA Online a Switch 2 podrían influir en la decisión de Rockstar de hacer o no un port

Grand Theft Auto VI (GTA 6) fue un rotundo éxito con su lanzamiento en PlayStation 5 y XBOX Series X|S pero, ¿el juego de Rockstar Games llegará a Nintendo Switch 2? En realidad, la duda correcta es si la consola híbrida es capaz de correr el título de mundo abierto sin demasiados sacrificios.

Luego de analizar la versión actual de GTA 6, varios expertos dieron su opinión sobre qué tan posible es que la aventura de Jason Duval y Lucía Caminos tenga un port para el sistema de Nintendo. Algunos de ellos consideran que GTA 6 para Switch 2 es totalmente posible, pero con importantes sacrificios técnicos que lo harían la versión menos atractiva.

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¿Es posible un port de GTA 6 para Nintendo Switch 2?

Por ahora, Nintendo no ha confirmado una versión de GTA 6 para Switch 2, pero Devon Pritchard, presidenta de rama americana de la compañía, hizo algunas declaraciones sobre el título de Rockstar poco antes de su estreno. Afirmó que la consola híbrida es una plataforma donde se pueden disfrutar “diferentes tipos de experiencias creativas y divertirse”, por lo que GTA 6 tiene las puertas abiertas. Sin embargo, dejó claro que su lanzamiento en Switch 2 depende de Rockstar y Take-Two, no de Nintendo.

Miembros de Digital Foundry consideran que un port de GTA 6 para Switch 2 es totalmente posible. En su podcast más reciente, John Linneman aceptó que, en un primer momento, creía imposible que el título de mundo abierto corriera en la consola de Nintendo. Esto debido a las limitantes técnicas de la consola respecto a PS5 y XBOX Series X|S.

Linneman cree que GTA 6 podría estar en esa lista de ports imposibles que, al final, se hacen realidad. Sin embargo, Rockstar debe estar dispuesta a hacer sacrificios importantes para poder ejecutar el título en la consola de Nintendo y ofrecer una experiencia de juego aceptable.

“Mi primera impresión fue que era imposible, pero la verdad es que los juegos son muy escalables. Y creo que hoy en día, con cualquier cosa, se pueden hacer sacrificios y modificaciones para asegurar que funcione. Así que creo que si estuvieran dispuestos a hacer los cambios necesarios, podrían lograr que una versión de GTA 6 funcionara en un Switch 2”,

Su opinión contrasta con la de Jérémy Hartvick, exdesarrollador de Rockstar que trabajó en el juego. Hace poco, declaró que una versión para Switch 2 no tendría sentido, pues habría que hacer importantes recortes y ajustes a un juego que ya corre bien en otros sistemas.

“¿Tiene sentido que te esfuerces tanto en ofrecer una experiencia que probablemente sea inferior, sólo porque no funciona exactamente igual, sabiendo que cualquiera comprará una PS5 para conseguir tu juego? No", afirmó Hartvick.

Expertos creen que una versión de GTA 6 para Nintendo Switch 2 es posible

El port de GTA 6 para Switch 2 implicaría importantes sacrificios

John Linneman también habló sobre los posibles ajustes que Rockstar tendría que hacer para que GTA 6 pueda correr de forma nativa en un Nintendo Switch 2. Para empezar, cree que la compañía tendría que eliminar su sistema de cabello, pues otros títulos para la consola híbrida han descartado las físicas complejas para este elemento por ser demasiado demandante.

“No creo que se pueda implementar ese sistema de cabello por mechones. Ya vemos ese recorte constantemente en Switch 2. Por ejemplo, en los juegos con RE Engine, siempre lo recortan. Y la magnitud de esto aquí va mucho más allá de cualquier juego con RE Engine. Así que desaparecería, por lo que tendrían que idear una alternativa, lo cual implicaría bastante trabajo, pero es posible”, explicó el experto.

El sistema de cabello sería un sacrificio menor, pues Linneman creen que Rockstar también tendría que reducir significativamente “la simulación del mundo a distancia y gran parte de la física”, así como ciertas animaciones para que todo se actualice a un ritmo “mucho menor”.

Incluso con recortes, expertos creen que Rockstar tiene motivos para no llegar GTA 6 a la consola de Nintendo

Richard Leadbetter, otro miembro de Digital Foundry, anotó que hay razones de peso para que GTA 6 corra a sólo 30 fps en PS5 y XBOX Series X|S. Aseguró que el título de Rockstar es muy complejo, así que el port para Switch 2 tendría otro tipo de sacrificios para intentar alcanzar el desempeño que ofrece Series S. Ve viable un port, pero cree que no le interesará a Rockstar ya que no podría ofrecer GTA Online en Switch 2 por las barreras técnicas.

“Obviamente, la parte de la GPU es probablemente más fácil de manejar. Pero la parte de la CPU, la simulación del mundo tendrá que ser diezmada significativamente para alcanzar algo parecido a los niveles de la Series S, creo que es justo decirlo. Y, si tu CPU simplemente no está a la altura de la tarea de ejecutar el GTA completo, entonces básicamente descarta GTA Online, que es básicamente el tipo de fuente de ingresos principal a largo plazo que le interesa a Rockstar”, finalizó Leadbetter.

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