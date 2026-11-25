LO QUE DEBES SABER

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 se produjo de forma escalonada según la región, lo que llevó a algunos jugadores a recurrir al Truco de Nueva Zelanda para acceder al juego antes de tiempo

Los jugadores de PlayStation 5 que emplearon este método obtuvieron una versión censurada del videojuego

Los usuarios de XBOX que modificaron la región de su consola no se enfrentaron a este problema

Después de 13 largos años que parecieron una eternidad, Grand Theft Auto VI ya está disponible para su compra. Si bien la mayoría de los fanáticos simplemente esperaron el lanzamiento para iniciar su aventura por Leonida, muchos utilizaron un truco para empezar a jugar antes; sin embargo, esas personas se enfrentan a una restricción de contenido.

La comunidad descubrió que algunas versiones de GTA 6 están censuradas, por lo que algunas características y escenas brillan por su ausencia en ciertos países. En consecuencia, las personas que llevaron a cabo el famoso “Truco de Nueva Zelanda” se perderán una de las funciones más curiosas del juego.

La mayoría de los títulos debutan al mismo tiempo en todo el mundo, independientemente de la hora; sin embargo, Grand Theft Auto 6 fue diferente. Por alguna razón, Take-Two Interactive y Rockstar Games optaron por lanzar su esperado proyecto a las 12:00 AM de la hora local, lo que provocó que hubiera cierta disparidad.

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Jugadores de GTA 6 no pueden acceder a todo el contenido por culpa de una restricción

Debido a las diferencias horarias, algunos jugadores tuvieron la oportunidad de comenzar a jugar hasta 16 horas antes que en el resto de los países. Los residentes de Nueva Zelanda fueron los primeros en recibir el juego, mientras que los fans de Estados Unidos, México y otros territorios fueron de los últimos en poder iniciar su aventura por Vice City.

Muchos jugadores que residen en algunos de los países que estaban al final de la lista optaron por aplicar el famoso “Truco de Nueva Zelanda”, que consistía en cambiar la ubicación del XBOX Series X|S para empezar a jugar un par de horas antes.

Si bien había muchas dudas sobre si Microsoft aplicaría baneos a los fanáticos que utilizaron esa técnica para ahorrarse algunas horas, al final nada sucedió. Eso sí, los jugadores de PlayStation 5 que utilizaron ese truco para jugar antes a GTA 6 ya pagaron las consecuencias.

Mientras los usuarios de XBOX podían simplemente cambiar la región de su consola para aplicar el truco, los propietarios de un PS5 tuvieron que crear una cuenta de PSN de Nueva Zelanda y comprar una copia de Grand Theft Auto 6 a través de la PS Store de aquella región.

Sin querer, los fans de PlayStation 5 que utilizaron ese método adquirieron una versión censurada de GTA 6. E incluso si ya utilizan su perfil principal para jugar, todavía se enfrentarán a ciertas restricciones de contenido.

En la versión internacional del juego, es posible recoger bolsas con sustancias ilícitas o extraerla directamente de ladrillos más grandes. Consumirla a través del menú de objetos otorga una barra de resistencia potenciada durante los próximos 30 segundos. Así pues, se trata de una mecánica que mejora temporalmente las estadísticas de Jason y Lucía.

No obstante, dicha función brilla por su ausencia en Australia. Las normas de clasificación de aquel país permiten la representación del consumo de sustancias ilegales, pero prohíben que los jugadores reciban mejoras o recompensas por ello. En consecuencia, los jugadores de esa región no obtienen el buff temporal en Grand Theft Auto 6.

Aunque Nueva Zelanda no tiene esa misma restricción en su sistema de clasificación por edades, la comunidad descubrió que la mecánica que involucra las bolsitas de sustancias ilícitas también está ausente en dicho país. En consecuencia, los jugadores que utilizaron el truco en PS5 se perderán la oportunidad de potenciar temporalmente a los protagonistas.

Jugadores de PS5 que usaron el Truco de Nueva Zelanda realmente adquirieron versiones censuradas de GTA 6

Eso sí, la adrenalina y otros métodos para mejorar la barra de resistencia aún siguen disponibles en GTA 6, incluso en Nueva Zelanda. De igual forma, las escenas cinemáticas en las que aparecen sustancias ilegales todavía aparecen sin cambios en el juego.

Grand Theft Auto 6 fue censurado en algunas regiones

Recalcamos que esta situación únicamente afecta a los jugadores de PlayStation 5 que aplicaron el Truco de Nueva Zelanda. Debido a que los propietarios del XBOX Series X|S podían simplemente cambiar la hora de su consola para jugar antes, en realidad no adquirieron una versión neozelandesa del juego.

Un informe reveló que más de 2 millones de jugadores aplicaron esta técnica en la plataforma de Microsoft. Y sí, miles de personas también usaron este método en PS5.

Este caso es apenas uno de los tantos que demuestran que, tal como decían los rumores, GTA 6 fue censurado en ciertas regiones. La comunidad ya sospechaba que el juego tendría discrepancias de contenido en ciertos países debido a las diferencias en los tamaños de los archivos.

Así pues, se confirmó que una secuencia está completamente ausente en las versiones japonesas del videojuego de mundo abierto. Además, algunos carteles promocionales que se colocaron en Estados Unidos y otras regiones se modificaron para ocultar uno de sus elementos.

En la previa al lanzamiento, los fanáticos también notaron que Rockstar Games censuró el adelanto oficial del juego en China. A pesar de estas polémicas, la nueva entrega es un éxito de ventas y ya despachó millones de unidades en todo el mundo.

Algunas versiones de Grand Theft Auto 6 tienen censura y contenido eliminado

Pero cuéntanos, ¿aplicaste el truco de Nueva Zelanda? Déjanos leerte en los comentarios.

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