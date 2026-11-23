GTA 6 destaca por sus gráficos y físicas realistas

Los jugadores han observado que el uso de tacones realza el efecto físico en los glúteos de Lucía , haciendo que el movimiento sea más notorio

La combinación de la masa corporal de Lucía con los tacones maximiza el efecto, como en la vida real

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha pasado a la historia por muchos méritos, incluyendo por ser el juego más realista hasta ahora. De hecho, es tan realista no sólo en gráficos, sino también en física a tal grado que se prestó suma atención incluso al zangoloteo del trasero de Lucía, y los fans no tardaron en descubrir como maximizarlo.

Aunque GTA 6 ofrece un sistema de personalización amplio, hay algunas limitantes. Si bien es posible modificar el cuerpo de Jason y Lucía, es por medio de hábitos ligados al gameplay y no con opciones de menú o controles deslizantes. Lo mismo para efectos de la física; sin embargo, los jugadores hallaron la manera para potenciar los efectos de la física en el trasero de Lucía.

Rockstar Games puso mucha atención a la física de traseros en GTA 6

La respuesta es sencilla y tiene que ver con la masa corporal y el calzado de la protagonista.

Los jugadores descubrieron que los glúteos de Lucía se sacuden más vigorosamente cuando usa tacones, tal como evidencia el usuario de reddit Impossible_Square656 por medio de un video en el que es posible ver a Lucia en traje de baño y tacones en la playa.

La combinación es poco convencional y poco práctica, pero el punto es que los glúteos, en efecto, se zangolotean más con este calzado, ofreciendo así un contraargumento al uso de la perspectiva en primera persona.

¿Por qué el trasero de Lucía se mueve más con tacones?

Al usar tacones, se curva la espalda baja para mantener el equilibrio y al caminar esto causa que la rotación de cadera sea más notorio incluso sin aplicar deliberadamente contoneo alguno, que a la postre ocasiona más movimiento en de tejido blando circundante, especialmente los glúteos cuando no tienen soporte de prendas.

Desde luego, esta relación entre los tacones y el meneo de trasero no es descubrimiento nuevo, las mujeres que han usado este calzado podrán saberlo, así como aquellos que tienen más conocimiento del cuerpo femenino, lo que sorprende es que esto lo capturara Rockstar Games en GTA 6.

Naturalmente, muchos agradecieron que la compañía pensara en ello; después de todo, es algo que los jugadores verán por horas porque al ser el personaje principal la controlarán y la verán de espalda.

“El que sea que diseñó la física de zangoloteo es el GOAT [el más grande de todos los tiempos]”, comentó un internauta.

El jugador puede alterar el movimiento del trasero de Lucía en GTA 6 (imagen: Rockstar Games)

¿Cómo maximizar la “física” del trasero de Lucía en GTA 6?

Una vez descubierto este efecto en el juego, lo que seguía era inevitable. Cuanta más masa, más zangoloteo; por consiguiente, el máximo sacudimiento de glúteos puede conseguirse con la versión más robusta de Lucía usando tacones y bikini, que es precisamente la que puedes ver en el clip que te compartimos arriba.

Como referencia a continuación puedes ver a la misma Lucía con la misma masa muscular en otro clip de gameplay del mismo usuario, pero usando tenis. La diferencia en el rebote es notoria.

¿Esperabas que este efecto de la física estuviera presente en GTA 6? Cuéntanos en los comentarios.

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