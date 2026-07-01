Grand Theft Auto VI generó una enorme expectativa, incluso mucho antes de su revelación oficial. Ahora que el lanzamiento está más cerca que nunca, es normal que el entusiasmo esté hasta las nubes. Muchos jugadores ya se apresuraron a comprar su copia, pero parece que la versión para XBOX se vende peor que el port para PlayStation.

Aunque aún faltan aproximadamente 5 meses para el estreno oficial del que fácilmente es el videojuego más esperado de la década, las preventas por fin se pusieron en marcha el pasado 25 de junio de 2026 tanto en las plataformas de Microsoft como en la de Sony.

A pesar de las polémicas, se espera que GTA VI sea un enorme éxito comercial. Eso sí, la versión para PS5 es notablemente más popular que la de XBOX, o al menos eso es lo que indican los datos de Amazon.

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Grand Theft Auto VI para XBOX queda fuera del top 100 de Amazon

Lo nuevo de Rockstar Games dividió las opiniones de los fanáticos debido a un precio poco asequible, pues la versión más básica cuesta $80 USD y la Ultimate Edition, que da acceso a contenido exclusivo, se vende a cambio de $100 USD. ¿La cereza en el pastel? La edición física ni siquiera incluye un disco.

Es fácil ver por qué algunos jugadores se desilusionaron por Grand Theft Auto VI, aunque parece que el entusiasmo sigue intacto en gran parte de la comunidad. Tras abrirse la preventa a finales de la semana pasada, el título de mundo abierto escaló en las listas de popularidad en Amazon.

La versión para PS5 de GTA VI se colocó en el primer puesto de los productos de videojuegos más vendidos en la tienda en línea. Ayer estaba en el cuarto puesto y ahora se sitúa en el lugar número 13. En general, es una hazaña impresionante que aún se mantenga entre los 20 artículos más populares de la plataforma.

En comparación, el port en formato físico para XBOX Series X|S ni siquiera entre el top 100, lo que deja en evidencia la brecha que existe entre las consolas de Sony y las de Microsoft. Cabe destacar que la lista incluye todo tipo de productos relacionados con gaming: desde accesorios y suscripciones hasta juegos y tarjetas de regalo.

Eso sí, el listado cambia en función del país y la región. En México, por ejemplo, la versión para PlayStation 5 de Grand Theft Auto VI permanece en el primer puesto, por encima del Nintendo Switch 2, la edición digital del PS5 y el recién lanzado remake de Star Fox. Por su parte, el port para XBOX figura en el lugar número 5.

Durante el fin de semana, surgió un informe que señaló que las preventas de GTA VI en PlayStation superan a las ventas de la versión de XBOX en una proporción aproximada de 8 a 1. Microsoft negó tal reporte, y señaló que en sus plataformas también se registran pedidos récord.

Grand Theft Auto VI de XBOX queda fuera del Top 100 de Amazon

¿Por qué GTA VI es más popular en PS5 que en XBOX?

Es lógico que la versión para PS5 tenga un mejor desempeño en tiendas. Al final del día, la consola de Sony cuenta con una base instalada considerablemente mayor que la de XBOX Series X|S. Además, gran parte de la publicidad del proyecto se enfoca en la versión de PlayStation 5.

Tras el anuncio de Grand Theft Auto VI, la compañía japonesa aseguró que el título “se juega mejor en PS5”. Poco después, la propia Rockstar Games recomendó comprar el videojuego en dicha plataforma, posiblemente como parte de un acuerdo de exclusividad en materia de marketing.

Lo cierto es que, independientemente de la plataforma, el videojuego de Take-Two Interactive tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los estrenos más exitosos de toda la historia. Los pronósticos señalan que podría vender más de 40 millones de unidades en su día de lanzamiento.

Ambas versiones de GTA VI están entre los productos de videojuegos más vendido de Amazon México

Pero cuéntanos, ¿dónde planeas comprar la nueva entrega de la saga? ¿Ya reservaste el título? Déjanos leerte en los comentarios.

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