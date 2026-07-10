Asha Sharma es una de las mujeres del momento en Estados Unidos. La jefa de XBOX asumió el cargo del negocio de videojuegos de Microsoft tras la salida de Phil Spencer y las acciones para mejorar la marca comenzaron de inmediato.

Dado su historial laboral y su talento, la ejecutiva ostenta a partir de hoy un nuevo cargo que le fue otorgado por el gobierno de EUA.

Aunque se trata de algo irónico dados los eventos recientes, será asesora en temas que involucran temas de empleo y productividad, incluyendo una perspectiva de IA ante el ascenso de esta tecnología.

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Asha Sharma es nombrada asesora de la Reserva Federal de EUA. ¿Qué hará en ese cargo?

Por medio de un comunicado oficial, la Reserva Federal de EUA anunció el nombramiento de nuevos asesores para los grupos de trabajo que se encargarán de analizar y tomar acciones relacionadas con el banco central del país norteamericano.

Uno de los nombramientos es el de Asha Sharma, jefa de XBOX, como asesora del grupo de trabajo relacionado con empleo y productividad.

En este caso, la ejecutiva que vela por el negocio de videojuegos de Microsoft atenderá "el impacto económico de las nuevas tecnologías de propósito general, incluida la inteligencia artificial“.

Asimismo, este grupo de trabajo tendrá "el mandato de seguir la evidencia, proporcionar comentarios sinceros y producir conclusiones rigurosas para el Comité Federal de Mercado Abierto“.

Xbox CEO Asha Sharma has been named as an advisor to the US Federal Reserve on 'Productivity and Jobs'.



Sharma was named one of three advisors on the Productivity and Jobs task force, which the Federal Reserve says will be assessing, among other things, the impact of AI.



“The… pic.twitter.com/7JWn8R88Od — Idle Sloth (@IdleSloth84_) July 9, 2026

El nombramiento es polémico dados los hechos recientes en XBOX, pero tiene justificación

El nombramiento de Asha Sharma como asesora de uno de los grupos de trabajo de la Reserva Federal de EUA resultó polémico dado lo que sucedió con XBOX esta semana.

La ejecutiva publicó un comunicado con el que hizo oficial miles de despidos en el negocio de videojuegos de Microsoft. Esto forma parte de una estrategia de 100 días para cambiar la realidad de la marca, aunque las decisiones con impopulares dado el mal estado que tiene su modelo de negocio en años recientes.

Sin embargo, el historial de la ejecutiva de gaming de Microsoft está de su lado pues antes de tomar las riendas de XBOX, Asha Sharma fue presidenta de CoreAI en la compañía.

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