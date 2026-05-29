El lanzamiento de Grand Theft Auto VI el próximo 19 de noviembre pinta para ser un suceso en la historia de los videojuegos. Algunos lo consideran el fenómeno de entretenimiento más grande en los últimos años.

Rockstar Games tiene el voto de confianza para entregar un juego de la más alta calidad, pero eso no significa que se deba dar por hecho todo.

Recientemente, Strauss Zelnick habló sobre las calificaciones de los videojuegos y si es un tema de importancia para su próximo lanzamiento.

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GTA VI: las calificaciones sí importan

Durante una entrevista con Christopher Dring de The Game Business, Strauss Zelnick, director general de Take-Two Interactive, habló sobre la importancia de las calificaciones para GTA VI.

Actualmente, las redes sociales y las plataformas de video permiten que prácticamente cualquier persona haga pública su opinión y crítica con alcance en todo el mundo. De ahí que algunos cuestionen si realmente es de importancia la crítica de los medios y analistas especializados.

Al respecto, el directivo señaló que la crítica especializada y las calificaciones en plataformas como Metacritic siguen siendo tan importantes hoy, como lo han sido desde hace muchos años.

Asimismo, señaló que eso permite que la compañía tenga un estándar de calidad que es medible a partir de esas calificaciones: “las puntuaciones de Rockstar suelen estar en los 90 y tantos, a veces casi llegan a 100. No muchos juegos pueden decirlo y eso refleja el compromiso de Rockstar con la calidad“.

Grand Theft Auto VI podría ser uno de los fenómenos más grandes del entretenimiento

Aunque Take-Two confía en el éxito de GTA VI, esperan que haya disidencia y críticas en redes sociales

Pensar en la unanimidad para definir un juego perfecto o casi perfecto siempre es complicado, pero en la actualidad lo es más.

En años recientes, algunos creadores de contenido o incluso medios ponen bajas calificaciones a juegos que la mayoría piensan que son de 90 hacia arriba.

Nadie se salva, ni siquiera GTA VI y Strauss Zelnick espera que cuando el juego se lance en noviembre próximo haya disidentes, aunque solo sea por llevar la contraria.

Al respecto, señaló:

"Han pasado 13 años desde el lanzamiento de GTA V. El entorno mediático y cultural se transformó por completo.

En ese momento, digamos 2014, era más fácil elegir con antelación a los periodistas que querías para reseñar ese juego.

Las redes sociales son muy ruidosas y alguien tiene que ser el primero en decir que lo que te gusta es una tontería. Alguien lo hará. Ahora todas las narrativas están disponibles a la vez sobre todo. Rockstar recibirá, desde el principio, algunas voces disidentes. ¿Significa eso que el juego es más o menos brillante? No lo sé. Pero habrá voces disidentes“.

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