Rockstar Games siempre rompe Internet con sus anuncios más importantes y, por supuesto, la revelación de la portada de Grand Theft Auto VI no fue una excepción a esta regla. Su trailer acumuló varios millones de vistas en tiempo récord y opacó lo conseguido por los anuncios más importantes del Summer Game Fest 2026.

Esto demuestra el enorme impacto que GTA VI tiene a nivel mediático y el inmenso hype que existe por su llegada. Incluso, títulos de la talla de God of War Laufey no pudieron superar la popularidad del juego de Rockstar que, con sólo un breve trailer, los eclipsó en vistas.

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Trailer de la portada de GTA VI rompe récords a días de su estreno

Esta semana, Rockstar soló una bomba al anunciar que las preventas de GTA VI iniciarán muy pronto. Si bien no compartió un nuevo avance del juego, sí reveló su portada con un trailer especial que dura sólo 30 segundos. Para sorpresa de pocos, el video acumuló millones de visitas en tiempo récord.

Al momento de escribir esto, el trailer de la portada acumula más de 9 millones de vistas en YouTube, una cifra digna de presumir. Para poner el número en perspectiva, el breve video de GTA VI ya superó lo conseguido por los trailers de los juegos más destacados del Summer Game Fest 2026.

El juego de Rockstar opacó el extenso gameplay de God of War Laufey, que acumula 7.9 millones de visitas. También dejó atrás al Nintendo Direct y el trailer del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que tienen 4.7 y 2.4 millones de vistas, respectivamente.

Sorpresivamente, hay un juego que todavía supera por bastante al más reciente trailer de GTA VI. Se trata nada más y nada menos que de Spyro: A Realm Beyond, cuyo video de presentación tiene más de 16 millones de vistas en el canal oficial de la franquicia.

El trailer acumuló más de 9 millones de vistas en cuestión de días

Pese a ello, las cifras del trailer de GTA VI aumentan de forma acelerada. Si bien los números no son un indicativo claro y directo de nada, sí que demuestran el enorme interés que genera el título de Rockstar a días que inicie su preventa en PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

Lo que debes saber sobre la preventa de GTA VI

Los fanáticos de la franquicia ya tienen lista su cartera para la próxima semana cuando, después de una espera de más de una década, GTA VI por fin esté disponible en preventa. Los jugadores de PlayStation y XBOX podrán conseguirlo el jueves 25 de junio.

Por ahora, Rockstar no ha confirmado el precio del juego ni las ediciones que ofrecerá. Sin embargo, se especula que su costo respetará los precios estándar de la industria y que, además de varias ediciones, habrá bundles con consolas.

El título se podrá apartar en formato digital desde la PlayStation Store y la tienda de XBOX. De esta forma, los jugadores podrán preinstalarlo para tenerlo listo en su día de estreno. Rockstar confirmó que la preventa también estará disponible “en otros minoristas seleccionados“.

La preventa de GTA VI iniciará la próxima semana

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