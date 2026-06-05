La emoción en torno a GTA VI ya alcanzó niveles ridículos ante la falta de más información. Aunque lo sensato es ser pacientes y esperar a que los desarrolladores compartan noticias oficiales, algunos jugadores exageran con su fanatismo y están dispuestos a lo que sea para obtener nuevos detalles, como entrar a las oficinas del estudio.

Precisamente, un creador de contenido aseguró que intentó colarse en la sede Rockstar North para obtener respuestas. Su video se hizo viral y llegó a los titulares de los principales medios especializados de videojuegos, pero de inmediato surgieron dudas sobre la veracidad de las afirmaciones.

Ahora, la policía local brindó la versión oficial de los hechos. Y sí, parece que, en su mayoría, el youtuber dijo la verdad y realmente hubo un grupo de personas que visitó las oficinas.

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Fan de Grand Theft Auto VI visitó las oficinas de Rockstar North

Mediante un video de más de 10 minutos, el influencer conocido como ÜberGaming explicó que viajó hasta las oficinas de Rockstar North en Edimburgo, Escocia, con un objetivo en mente: obtener nueva información sobre GTA VI. Naturalmente, su plan salió muy mal.

El youtuber oriundo de Alemania asegura que visitó la sede de la compañía el pasado 26 de mayo de 2026, el mismo día en el que, supuestamente, se estrenaría el trailer 3 del título de mundo abierto. También afirma que intentó entrar en el edificio, pero que las autoridades lo detuvieron casi de inmediato.

En su video, ÜberGaming compartió una breve secuencia en la se ve que entra en el lobby de las instalaciones de Rockstar North, pero el segmento se corta inmediatamente después y lo que sucedió en esos instantes no se mostró a cámara. Por otra parte, en el material se adjuntó una fotografía de 2 policías.

ÜberGaming asegura que las autoridades se presentaron en su habitación de hotel y le tomaron sus datos personales por si acaso se filtraba información sobre Grand Theft Auto VI. “Ahora tenemos 5 estrellas en la vida real gracias a Rockstar Games”, bromeó el influencer con más de 25,000 suscriptores.

En efecto, el youtuber visitó las oficinas de Rockstar North junto a su equipo

¿Youtuber realmente intentó entrar en las oficinas?

Aunque ÜberGaming compartió algunas supuestas pruebas, había dudas si de verdad hubo un intento legítimo de entrar en la sede de Rockstar North y extraer información confidencial sobre GTA VI. El medio TheGamer se puso en contacto con las autoridades y obtuvieron una respuesta oficial que revela lo que realmente sucedió aquel día.

Un portavoz del cuerpo de la policía de Escocia confirmó que, durante la tarde del pasado martes 26 de mayo, recibieron una llamada que advertía sobre 2 sujetos que filmaban en el exterior de las oficinas. Se desconoce quién dio aviso a las autoridades en primer lugar, pero es probable que fuese un empleado de la compañía.

De cualquier forma, el representante asegura que los agentes de ley acudieron al lugar de los hechos, pero no identificaron un delito que ameritara alguna medida. Y sí, confirmaron que los sospechosos jamás intentaron entrar en las instalaciones.

“Alrededor de las 4:40 PM del martes 26 de mayo de 2026, recibimos un reporte de preocupación sobre 2 hombres que grababan en el exterior de un inmueble ubicado en Holyrood Road, en Edimburgo. Los agentes acudieron al lugar, y no se encontraron evidencia de actividad delictiva, y sólo se les llamó la atención [a los involucrados]. En ningún momento los hombres intentaron entrar en el local”.

La policía confirmó que el youtuber ÜberGaming Grand Theft Auto VI estuvo en el exterior de las oficinas

Estas declaraciones están en sintonía con lo dicho por ÜberGaming en su video, aunque existen algunas pequeñas discrepancias. Por ejemplo, la policía no se mencionó la supuesta visita al fan de GTA VI en la habitación de hotel.

De cualquier forma, este caso demuestra el entusiasmo exagerado que existe alrededor de Grand Theft Auto VI. Otro caso similar que dio mucho de qué hablar esta semana es el de un fan que, supuestamente, instaló micrófonos en el exterior de las oficinas para monitorear el audio e intentar adivinar cuándo se estrenará el tercer trailer del juego.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta historia? Déjanos leerte en los comentarios.

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