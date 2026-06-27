La ausencia de un disco en las copias físicas de GTA VI ha generado un intenso debate. Los coleccionistas y defensores de la preservación están decepcionados, pero aún había un rayo de esperanza. Reportes aseguraron que Rockstar Games trabajaba para ofrecer una versión física con disco en diciembre, es decir, poco después del lanzamiento original.

Sin embargo, nueva información sugiere que GTA VI será ese duro golpe al formato físico que todos esperan. Una fuente confiable reveló que Rockstar en realidad no tienen planes para producir discos del juego, ni siquiera meses después de su estreno.

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Rockstar no produciría copias de GTA VI en disco y sólo lo distribuiría en formato digital

Para nadie es un secreto que el formato digital es el que domina las ventas en la industria de los videojuegos. El debut de GTA VI sólo reforzará esta tendencia, pues sus copias “físicas" incluirán un código de descarga. Muchos han criticado la decisión de Rockstar, pues consideran que atenta contra el formato físico y el mercado de segunda mano.

Luego de que las redes sociales se llenaran de quejas al respecto, surgieron varios reportes sobre la llegada de copias de GTA VI en disco a finales de 2026. La publicación de un jugador se hizo viral, pues mostró una captura donde, supuestamente, el equipo de soporte técnico de Rockstar confirmaba una edición con disco para los próximos meses.

Las cosas cambiaron de nuevo drásticamente, pues un nuevo reporte asegura totalmente lo contrario. The Hollywood Reporter (vía IGN) reveló que la respuesta del equipo de soporte es verídica, pero que no confirmaba la llegada de una versión en disco de GTA VI. En realidad, se refería a las copias físicas anunciadas, que incluyen un código de descarga.

De acuerdo con una fuente familiarizada con los planes de Rockstar, en realidad no hay planes para producir discos del esperado juego, ni siquiera meses después de su estreno. Así pues, todo indica que GTA VI sólo se distribuirá en formato digital.

Fuentes aseguran que GTA VI no tendrá copias en disco y que sólo se distribuirá en formato digital

Asimismo, el nuevo reporte desmiente la información sobre la llegada de copias en disco para diciembre. Se pensaba que Rockstar había apostando por códigos de descarga para evitar las filtraciones, y que era cuestión de tiempo para que lanzará una versión física como tal. Sin embargo, todo apunta a que GTA VI será ese gran golpe al formato que muchos temen.

Analistas pronostican el final del formato físico

Cada nuevo reporte financiero de las grandes compañías demuestran que el formato físico pierde cada vez más fuerza frente a los lanzamientos digitales. PlayStation, XBOX, Capcom y más compañías han reportado que la mayoría de sus ventas se hacen por medio de tiendas digitales, lo que refleja los hábitos de consumo de millones de jugadores.

De acuerdo con Mat Piscatella, analista de Circana, el formato físico está sobre la cuerda floja y es muy posible que desaparezca en menos de una década. Todos coinciden en que el lanzamiento de GTA VI acelerará este proceso, pues seguramente más estudios apostarán por una estrategia similar para futuros estrenos.

Hay quienes aún luchan por la preservación de los videojuegos y el formato físico. De hecho, varias tiendas se negaron a vender GTA VI como un acto de protesta contra los grandes distribuidores. Se espera que las ventas de GTA VI no sufran, a pesar de la falta de una verdadera edición física.

Expertos creen que el formato físico tiene los días contados

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