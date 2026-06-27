El inicio de las preventas de Grand Theft Auto VI provocó un intenso debate en las redes sociales. Esto luego de que un conocido medio afirmara que las preventas del título en PS5 superan a las de XBOX Series X|S en una proporción 8 a 1.

PlayStation ha hecho lo posible para que el título de Rockstar Games esté asociado a su consola. Incluso, presumió que PS5 será el mejor lugar para disfrutar la aventura de Lucía Caminos y Jason Duval. Esto reforzó la idea de que las preventas para PS5 han sido mucho mayores respecto a las de Series X|S.

XBOX no está de acuerdo con los reportes, así que un portavoz de la compañía pidió a los jugadores no creer en la información sobre las preventas. También aprovechó para presumir que GTA VI también es muy popular entre sus jugadores y que ha registrado pedidos récord en sus consolas.

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XBOX desmiente reportes sobre preventas débiles de GTA VI en Series X|S

Esta semana, IGN reportó una brecha bastante considerable entre las preventas de GTA VI para PS5 y XBOX Series X|S. En una publicación en sus redes sociales, afirmó que las preventas para la consola de Sony superaban 8 a 1 a las de XBOX.

Como era de esperarse, esta información provocó un acalorado debate entre los fanáticos de PlayStation y XBOX. Algunos afirmaron que era lógico que las preventas para PS5 fueran mayores, pues después de todo Sony tiene más consolas circulando en el mercado y muchos quieren disfrutar GTA VI en un PS5 Pro. Además, el negocio de consolas de XBOX está en uno de sus peores momentos.

Otros criticaron la información, pues la proporción 8 a 1 se les hizo exagerada. Ante el revuelo que causó la información, XBOX decidió unirse al debate para desmentir los datos. En declaraciones para Windows Central, un representante de la compañía afirmó que GTA VI ha tenido pedidos récord en XBOX Series X|S.

Sin revelar datos concretos ni cifras exactas, el portavoz también pidió a los jugadores esperar la información oficial y no confiar en los reportes sobre las preventas vinculados a enlaces de afiliados.

“Esto no representa datos de reservas. Hemos tenido pedidos récord. La gente debería esperar a los datos reales y no a los clics en enlaces de afiliados”, afirmó el miembro de XBOX.

XBOX aclaró que las preventas de GTA VI en sus consolas son mayores de lo que se afirma

Se especula que probablemente PS5 sí registre un mayor volumen de preventas en comparación con XBOX Series X|S; sin embargo, la diferencia no sería tan significativa como se afirma. Por ahora, Rockstar Games no ha publicado datos oficiales, así que tendremos que esperar para saber qué tan exitoso ha sido su juego en las consolas de PlayStation y XBOX.

GTA VI debutará en un momento difícil para el mercado de consolas

La emoción por GTA VI está a tope, pero existe una posibilidad de que no todos los jugadores puedan disfrutarlo a finales de año. Las crisis tecnológicas y la escasez de memoria puso en jaque al mercado de consolas, y las consecuencias se hicieron evidentes esta semana.

XBOX anunció un nuevo aumento de precio en Series X|S, justo cuando miles de jugadores buscan una consola para GTA VI. Por otro lado, analistas pronostican una posible escasez de consolas durante los últimos meses de 2026, pues la situación afecta al negocio de PlayStation y XBOX.

Un reporte asegura que la demanda de consolas será mayor al stock actual de diversos minoristas. Esto debido a los problemas que hay con la producción de hardware debido al encarecimiento de la memoria RAM y almacenamiento.

GTA VI impulsará la venta de consolas, pero la escasez de hardware parece inevitable

“Nos informaron que, debido a los problemas actuales con la disponibilidad de componentes de hardware, no recibiremos las unidades que necesitamos antes del lanzamiento de GTA VI. Es probable que la demanda supere a la oferta durante el periodo de fin de año”, señaló la fuente.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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