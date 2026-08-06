Los rumores eran ciertos: pronto habrá nuevos detalles sobre Grand Theft Auto VI y Rockstar Games los compartirá a su manera. El estudio apostó por una inusual estrategia de marketing, pues el próximo avance extendido del esperado juego se estrenará primero en Netflix.

El nuevo trailer de GTA VI, que seguramente nos dará el primer vistazo a su gameplay, llegará horas después a su sitio oficial y a plataformas como YouTube, algo que generó sorpresa y molestia entre muchos jugadores que esperan el título.

En las redes sociales, bastantes usuarios criticaron la estrategia de Rockstar Games, pues no les parece justo tener que pagar una suscripción de un servicio de streaming como Netflix para disfrutar antes que nadie el avance de GTA VI.

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Anuncio de GTA VI se llena de críticas por la alianza de Rockstar Games con Netflix

La llegada del próximo trailer de GTA VI generó mucho entusiasmo entre la comunidad, pero el anuncio de hoy también provocó varias críticas hacia Rockstar Games, incluyendo algunas por el lanzamiento en formato digital y la falta de una edición física con disco. Asimismo, la comunidad protestó por el estreno del próximo trailer del juego en Netflix.

Los usuarios del servicio podrán ver el vistazo extendido a GTA VI 6 horas antes de su estreno en el sitio del juego y en YouTube. La revelación causó angustia en un primer momento, pues muchos jugadores pensaron que el avance sería exclusivo de la plataforma y que sólo se podría ver con una suscripción.

Por fortuna, Rockstar también lo liberará de la forma tradicional y los fans no tendrán que pagar necesariamente un plan de Netflix. Sin embargo, la decisión molestó a bastantes jugadores, quienes protestaron en las redes sociales.

Varios fans de GTA criticaron al estudio por poner el próximo avance del juego tras un muro de pago. Otros consideran que la estrategia no tiene sentido, pues más de una persona intentará grabar el trailer en Netflix para compartirlo en las redes antes de que llegue oficialmente a YouTube.

“Espera, ¿también llegará a YouTube? Entonces, ¿qué sentido tiene verlo en Netflix y pagar por ello?“ y “¿Entonces tengo que pagar una suscripción de $19 USD para poder verlo en vivo con todos cuando ocurra, pero 6 horas después será gratis para todo el mundo? ¡¿Qué sentido tiene?!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Algunos jugadores le pidieron a Rockstar liberar el trailer de manera simultánea en todas las plataformas; sin embargo, es poco probable que ocurra, pues tiene un acuerdo con el que Netflix también se beneficiará. Parte de la comunidad criticó el hecho de tener que pagar para saber más del esperado título, así que en las redes sociales también es común encontrar comentarios como “No pagaré para ver un trailer”.

La estrategia de marketing de GTA VI generó polémica por incluir a Netflix

¿Cómo ver el próximo trailer de GTA VI con o sin una suscripción a Netflix?

Como lo comentamos, los primeros que podrán ver el avance extendido de GTA VI serán los suscriptores de Netflix. El contenido estará disponible el 27 de agosto, a partir de las 2:00 PM, hora de la Ciudad de México. Se podrá disfrutar en la app del servicio con una suscripción activa. Actualmente, el plan más barato de Netflix incluye publicidad y cuesta $139 MXN.

En caso de no tener una suscripción ni estar interesado en pagar una, entonces hay que esperar 6 horas para que el avance se publique en el canal oficial de Rockstar Games en YouTube. Asimismo, se podrá disfrutar desde el sitio oficial del juego. Se espera que el contenido sea exactamente el mismo en todas las plataformas.

Por ahora, Rockstar Games no ha compartido detalles de lo que mostrará, pero es casi un hecho que por fin revelará gameplay oficial de GTA VI y mostrará con profundidad su mundo, mecánicas y novedades.

El nuevo avance de GTA VI se estrenará el próximo 27 de agosto

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