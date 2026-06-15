El próximo mes será histórico para la industria, pues Halo llegará por primera vez a una consola de PlayStation. Esto será posible gracias a la estrategia multiplataforma de XBOX que, en semanas recientes, sufrió cambios para que el ecosistema de videojuegos de Microsoft vuelva a tener exclusivos.

En medio de todo esto, Halo: Campaign Evolved consiguió un importante hito en la PlayStation Store, donde lidera las listas de preventas. Esto es un indicativo del éxito que tendrá en PS5 y una clara señal de que XBOX puede triunfar en otros sistemas con sus franquicias más icónicas.

Por supuesto, esto también plantea dudas sobre el reciente cambio de estrategia de XBOX, que busca tener contenido exclusivo para intentar revivir su negocio de hardware.

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Halo: Campaign Evolved lidera las listas de preventas para PlayStation 5

Halo: Campaign Evolved representará el regreso de una de las aventuras más icónicas del Master Chief. El título que lo inició todo volverá con múltiples mejoras de calidad de vida, un apartado gráfico renovado y nuevo contenido. Este lanzamiento es muy importante para la saga, pues también será la primera vez que llegará a una consola que no es de XBOX.

Todo indica que hay un gran entusiasmo por Halo: Campaign Evolved entre los fans de PlayStation, pues el título es bastante popular en la PlayStation Store. Durante los últimos días, su edición estándar y su Premium Edition han escalado rápidamente posiciones en la lista de preventas digitales.

En mercados clave, como Estados Unidos, el título está en el top 10 de los juegos más preordenados en la PlayStation Store. Compite de cerca con títulos deportivos como Madden NFL 27 y EA Sports College Football 27, además de otros títulos muy esperados como Call of Duty: Modern Warfare 4 y Marvel’s Wolverine.

Mientras tanto, Halo: Campaign Evolved lidera la lista de preventas en otros importantes mercados de la industria, como Reino Unido. La situación se repite en diversos países de Europa, lo que es una clara señal de que el título será un éxito en PS5.

El juego de XBOX se perfila para ser un éxito en PS5

Sin duda, Halo: Campaign Evolved tiene el potencial para convertirse en uno de los lanzamientos multiplataforma de XBOX más exitosos en PS5 hasta ahora. Se trata de algo un tanto irónico, pues XBOX recuperará los exclusivos y, en teoría, podría hacerlo con futuras entregas de Halo.

Juegos como Forza Horizon 5 fueron un rotundo éxito en PS5 y demuestran el potencial de su estrategia multiplataforma. Sin embargo, los fanáticos de XBOX están en contra de esta iniciativa que ya puso en aprietos a la marca varias veces.

El Master Chief generó tensiones entre PlayStation y XBOX

Por donde se vea, Halo: Campaign Evolved es un lanzamiento muy importante para XBOX y PlayStation, pero también es un título que ha generado tensiones entre las marcas. Reportes revelaron que un trailer del título iba a aparecer en el más reciente State of Play, pero Asha Sharma decidió retirarlo a última hora.

Supuestamente, esta decisión podría dañar la relación entre ambas empresas. Por otro lado, muchos fans de XBOX se preguntan por qué no se frenó el lanzamiento de Halo: Campaign Evolved para PS5, en vista de que Microsoft volverá a apostar por los exclusivos. Se infiere que fue por motivos contractuales, pero eso no deja satisfechos a los jugadores.

También hay que recordar que el anuncio original de Halo: Campaign Evolved generó un debate acalorado entre los fanáticos de ambas marcas, pues la llegada de un ícono de XBOX a PlayStation no es poca cosa.

La estrategia multiplataforma de XBOX sigue generando descontento entre los fans

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