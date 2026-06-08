Halo: Campaign Evolved es posiblemente uno de los títulos más esperados de la segunda mitad del año, especialmente para los fans de PS5. Al final del día, será la primera vez que un juego de la franquicia abandona la exclusividad y llega a más plataformas. Eso sí, parece que ya hubo polémica detrás de escena.

El remake del clásico FPS hizo acto de presencia en el XBOX Games Showcase 2026 que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Allí, se confirmó su fecha de estreno y todo el contenido adicional que se incluirá en este relanzamiento para PC y consolas contemporáneas.

Parece que el proyecto de Halo Studios también iba a tener una breve participación en el State of Play de Sony, aunque hubo un cambio de planes de último minuto.

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El trailer de Halo: Campaign Evolved se habría eliminado del State of Play

A principios de esta semana, Microsoft compartió un segundo avance que destaca las escenas cinemáticas y profundiza en la narrativa de Halo: Campaign Evolved. En general, es un buen repaso para refrescar la memoria o, en su defecto, familiarizarse por primera vez con el contexto del FPS de 2001.

Lo realmente interesante de este adelanto es lo que se lee en las letras chiquitas. En una leyenda que aparece al principio, se indica que todo el metraje se grabó en un PlayStation 5 Pro. Por supuesto, llama la atención que un título de XBOX Game Studios muestre dicho mensaje en un trailer que se publicó en el canal oficial de la franquicia en YouTube.

Mientras algunos fans no encontraron mayor problema sobre el asunto, otros criticaron la estrategia de Microsoft y acusaron a la compañía de tener una estrategia contradictoria. Vale la pena recordar que este hallazgo se descubrió pocas horas después de que se confirmara que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán 100% exclusivos.

Ahora, 2 fuentes confiables acaban de brindar más contexto sobre esta situación. En un boletín informativo para The Game Business, el periodista Chris Dring afirmó que “Microsoft había planeado tener un juego en el State of Play de PlayStation, pero decidió no hacerlo, lo que enfureció a Sony”.

Aunque no se especificó a qué juego se refería, el reportero Tom Warren de The Verge intervino y señaló que ese trailer de Halo: Campaign Evolved “habría tenido más sentido si originalmente hubiera estado destinado a formar parte del State of Play de Sony”. Aunque esto parece mera especulación, todas las piezas empiezan a encajar en su lugar.

En caso de que esta teoría sea cierta, es fácil ver por qué Sony reaccionó de mala manera ante la exigencia de su rival. Al final del día, es posible que haya tenido que reeditar el evento, reprogramar las subidas a YouTube e incluso buscar un sustituto para llenar el espacio vacío.

El último avance oficial de Halo: Campaign Evolved se capturó en un PS5 Pro

La exclusividad de XBOX genera controversia

Ciertamente, no es descabellado pensar en que Microsoft ordenó a última hora que el avance de Halo: Campaign Evolved se eliminara del showcase de PlayStation. Al final del día, y de acuerdo con los informes recientes, el port Gears of War: E-Day para PS5 se canceló poco antes del anuncio oficial. De cualquier forma, es importante tomar este informe con cautela.

Lo cierto es que Microsoft revalúa su estrategia en torno a sus títulos first-party. Matt Booty dejó claro que los juegos exclusivos son importantes, pues hacen que los fans tengan una razón para comprar la consola; sin embargo, señaló que no hay una decisión definitiva y que analizarán individualmente cada lanzamiento.

De igual forma, Matthew Ball, el director de estrategia de XBOX, enfatizó en que habrá más juegos exclusivos y estrenos multiplataforma. Algo ya es seguro: Halo: Campaign Evolved debutará el próximo 28 de julio de 2026 para PS5 junto a las versiones de PC y Xbox Series X|S.

La exclusividad de los juegos de XBOX aún no es definitiva y algunos títulos first-party aún llegarán a PlayStation

Pero dinos, ¿crees que el trailer de Halo: Campaign Evolved realmente iba a aparecer en el State of Play? Déjanos leerte en los comentarios.

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