El XBOX Games Showcase dio la sorpresa con el anuncio del regreso de las exclusivas. Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution solo saldrán en el ecosistema de Microsoft y jamás verán la luz en PlayStation.

Sin embargo, la comunidad se quedó en espera de un anuncio similar sobre Halo: Campaign Evolved.

El remake del primer juego será multiplataforma y el proyecto va tan en serio en ese sentido que su nuevo trailer de historia presumió capturas hechas en un PS5 Pro.

La comunidad de XBOX lo tomó a mal y acusaron a la marca de contradicción pues se trata de una franquicia icónica.

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Halo: Campaign Evolved presume capturas de PS5 Pro en su nuevo trailer oficial

Tras el evento de XBOX, los proyectos de XBOX Game Studios liberaron información y avances desde sus trincheras.

En el caso de Halo Studios, su próximo lanzamiento es Halo: Campaign Evolved y pese a la nueva estrategia de exclusivos, este título sí saldrá en PS5 el próximo 28 de julio.

Esta relación se reafirmó con el lanzamiento de su nuevo trailer de historia.

El avance incluye una nota en la parte posterior en la que especifica que lo que se muestra se capturó en un PS5 Pro.

Si hablamos de consolas, en este momento se trata de la más poderosa que hay en el mercado.

Los fans de XBOX cuestionan que Halo se mantenga como multiplataforma

Antes de los eventos de este fin de semana, la comunidad de XBOX esperaba anuncios sobre exclusividades y querían cambios en entregas importantes, como Halo: Campaign Evolved.

Sin embargo, este título, a diferencia de Gears of War: E-Day, ya tenía un anuncio oficial y compromisos para su lanzamiento en la consola de Sony.

Al presumir que el material del nuevo avance se capturó en un PS5 Pro, los fans arremetieron contra la marca.

"No sé cómo esperan que la gente invierta en XBOX cuando está claro que ellos mismos no confían en él“, señaló un usuario de X.

"Fue un error capturar en PlayStation 5 Pro. Si querían mostrar los gráficos, deberían haber capturado simplemente en PC. Ahora será usado como arma para obtener vistas en X y YouTube“, expuso otro fan de la marca.

Algunos etiquetaron a Asha Sharma y Matt Booty y consideraron esto como inaceptable. También señalaron que Brian Jarrard, director de la comunidad de Halo Studios, tenga afinidad por PlayStation, esto tras el uso de una playera con el logo de la marca japonesa cuando se anunció que el remake de Halo llegaría a PS5.

Brian Jarrard, director de la comunidad de Halo Studios, no tiene problema con que sus juegos salgan en PS5

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