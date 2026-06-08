Gears of War: E-Day fue, sin lugar a dudas, el gran protagonista del XBOX Games Showcase 2026. Los fanáticos están muy felices con lo visto durante el evento, pero la afirmación de que será exclusivo de consolas decepcionó a los fans de PlayStation 5 que tenían la esperanza de jugarlo.

Lo anterior resultó ser una gran sorpresa, pues había pistas que adelantaban que el nuevo título iba a debutar para la consola de Sony. Ahora, y gracias a una garrafal equivocación de Microsoft, sabemos que, efectivamente, el plan original era que el proyecto de The Coalition fuese multiplataforma.

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XBOX filtra la versión para PS5 de Gears of War: E-Day

En la previa al evento de este fin de semana, un port para PlayStation 5 del videojuego protagonizado por Marcus Fenix y Dominic Santiago apareció listado en el sitio web de PEGI, el sistema de clasificación de videojuegos para Europa. Además, Walmart también mostró que el juego supuestamente llegaría a la plataforma de Sony.

Sin embargo, las alarmas de la comunidad se activaron cuando el informante Jeff Grubb aseguró que Gears of War: E-Day iba a salir para PS5, pero que hubo un cambio de planes y se convirtió en exclusivo. Sea como sea, Microsoft confirmó durante la transmisión que el shooter en tercera persona sólo llegará a XBOX Series X|S y PC.

Antes de que se llevara a cabo la presentación, la compañía mantuvo en secreto las plataformas a las que llegaría la nueva entrega, por lo que era imposible saber con certeza si en algún momento se planeó un port para la consola de Sony en primer lugar; sin embargo, una filtración reveló que, en efecto, sí existía dicha versión.

En el último episodio del podcast de XBOX, Microsoft subió accidentalmente un clip que muestra con total claridad el logotipo de PlayStation 5 al final del trailer. Esto parece confirmar que la decisión de mantener la exclusividad se tomó de último minuto y que en algún momento se tenía planeado un estreno multiplataforma.

La compañía aún no aclara esta polémica y se limitó a ocultar el video en cuestión de su canal de YouTube; sin embargo, los fans fueron más rápidos y tomaron capturas de pantalla que ya circulan por Internet.

Aunque algunos jugadores tienen la esperanza de que ese desliz significa que Gears of War: E-Day llegará eventualmente a la plataforma de Sony, lo más probable es que el trailer en cuestión sea una versión previa que se produjo antes de que se tomara la decisión de convertir el título de acción en un exclusivo de XBOX.

Microsoft filtra por accidente que Gears of War: E-Day no iba a ser exclusivo de XBOX y que también iba a lanzarse para PS5

En respuesta a la polémica que se formó alrededor de este asunto, Aaron Greenberg, vicepresidente de marketing de juegos en XBOX, afirmó la decisión de hacer que Gears of War: E-Day fuese exclusivo no se tomó “de último minuto”.

¿XBOX sólo lanzará juegos exclusivos a partir de ahora?

Anteriormente, Microsoft enfatizó que tanto el juego de The Coalition como el próximo Clockwork Revolution serán exclusivos permanentes, lo que significa que jamás tendrá un lanzamiento para otras plataformas.

Esto está en sintonía con las declaraciones de Jeff Grubb, quien afirmó que existe una versión finalizada de Gears of War para PS5 que jamás verá la luz del día.

Ahora bien, ¿eso significa que todos los lanzamientos futuros de XBOX serán multiplataforma? Lamentablemente, una vez más no existe una respuesta clara sobre el asunto. Matt Booty comentó que analizarán caso por caso, lo que significa que algunos títulos solamente estarán disponibles para los ecosistemas de Microsoft y otros sí llegarán a los dispositivos de la competencia.

Además, Matthew Ball, el director de estrategia de la marca, comentó que los fans pueden esperar más exclusivos, pero de igual forma sentenció que algunos títulos serán multiplataforma. Ninguno de los ejecutivos de la compañía reveló qué criterios se tomarán en cuenta para elegir cuáles títulos llegarán a otros ecosistemas.

Gears of War: E-Day será un exclusivo permanente que jamás se lanzará para PS5

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