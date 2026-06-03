Hoy comienzan las Finales de la NBA y no está de más decir que se trata de un momento cumbre para el videojuego oficial: NBA 2K26.

Como cada año, la franquicia de 2K Sports y Visual Concepts realiza su simulación para definir quién se llevará a casa el prestigioso trofeo Larry O’Brien.

En esta ocasión, se repite la final del lejano 1999. Los San Antonio Spurs contra los New York Knicks. ¿Quién será campeón? Esta es la predicción.

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Hoy inician las Finales de la NBA

Este equipo será el campeón de la NBA según la simulación de NBA 2K26

Por medio de un comunicado de prensa, NBA 2K26 compartió los resultados de su simulación de las Finales de la NBA.

De inicio, y considerando solo lo que dice el videojuego, será una serie un tanto cerrada, o sea que no será una paliza de un solo lado.

Según el videojuego oficial de la NBA, los Spurs, liderados por el astro francés Victor Wenbanyama, darán el primer golpe, harán valer la localía y se llevarán el juego 1.

Luego, los Knicks liderados por Jalen Brunson romperán con la ventaja de local y empatarán la serie.

El duelo se verá inclinado hacia San Antonio con 2 victorias consecutivas poniendo la serie 3-1. Sin embargo, los Knicks sacarán fuerza de flaqueza para ganar otro juego y ampliar sus posibilidades.

Pese al esfuerzo, los Spurs ganarán el sexto juego y serán campeones de la NBA por primera vez desde 2014. Según NBA 2K26, Victor Wenbanyama ganará el MVP de las Finales y se consagrará como la estrella actual de la liga.

Estos serán los resultados de las Finales de la NBA según NBA 2K26

Las Finales de la NBA llegan con nuevos ratings de jugadores

Como es tradición, cada que hay un evento importante en la liga durante la temporada hay actualización en los ratings de los mejores jugadores.

Por si no lo sabes, esto es una métrica que resulta del promedio de sus habilidades y que sirve como guía para quienes arman sus equipos en los modos en línea.

Entre las actualizaciones destacan el alero de los San Antonio Spurs, Keldon Johnson, quien subió a 81 OVR, así como el guardia Dylan Harper, que alcanzó 85 OVR. También mejoró el alero Julian Champagnie con 82 OVR.

Por otro lado, la estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson, recibió una valoración de 96 OVR y se consolidó como uno de los jugadores mejor calificados de NBA 2K26.

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