La actual temporada de Fortnite está dedicada a los videojuegos y la expectativa se encuentra en todo el contenido que seguirá llegando estos días para celebrar al gaming.

Tal como se anticipó, una de las colaboraciones del Battle Royale de Epic Games es con Kingdom Hearts y hoy llegaron los skins y demás ítems inspirados en el RPG de acción de Square Enix y Disney.

Sin embargo, eso no es todo, también hay una sorpresa para los fans de la era del Arcade y ya puedes jugar títulos retro al más puro estilo de los 80 dentro del videojuego.

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El contenido de Kingdom Hearts llega a Fortnite. ¿Qué personajes están disponibles en el Battle Royale?

Una de las colaboraciones más esperadas de Fortnite por fin sucedió. Ya que es tiempo de gaming en el Battle Royale, hoy llegaron los skins y contenido inspirados en Kingdom Hearts.

Desde este momento, ya están disponibles en la tienda de Fortnite los skins de Sora, Riku, Kairi y Roxas, con los diseños que conocemos del RPG de acción de Square Enix y Disney.

They’re here! Sora, Riku, Kairi and Roxas Outfits are now in the Shop. pic.twitter.com/nWF6orbyMK — Fortnite (@Fortnite) September 17, 2026

La era de las Arcade también llegó al juego de Epic Games. ¿En dónde se encuentran las maquinitas?

Por otra parte, Fortnite también estrenó contenido de gaming en su reciente actualización, y esta vez se trata de un guiño a la era de las Arcade y a toda la cultura pop que las rodeaba.

Epic Games incluyó una sala de Arcade en el mapa del juego e incluye 5 maquinitas llamadas Volley, Meteors, Block Busters, Boost Ball y Time Waster. Estas Arcade se inspiran en clásicos de esa era, como Pac-Man, Space Invaders y más.

Si te interesa disfrutar esta atracción, puedes encontrarla a un lado de la pizzería de Five Nights at Freddy’s.

Sin embargo, hay un detalle que debes considerar. Estas maquinitas no se tratan de una experiencia de juego independiente del Battle Royale, están ahí mientras se lleva a cabo la acción, así que solo son un entretenimiento breve pues en caso de que alguien se de cuenta que estás ahí podrá atacar y eliminar a tu personaje.

Oynanabilir Arcade Makineleri şimdi Battle Royale modunda bulunuyor!pic.twitter.com/MoHzlAiEDQ https://t.co/j6RmJEWgnx — Fortnite Türkiye (@FN_Turkiye) September 17, 2026

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