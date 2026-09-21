Como es tradición, Tokyo Game Show se llevaría a cabo este otoño. Sin embargo, la edición de este año, la número 36, no sólo sería especial por ser la que conmemoraría 30 años de su creación, sino también porque sería la más larga desde entonces, pero al final se aguó la fiesta.

Usualmente, el evento japonés se lleva a cabo en 4 días cada septiembre, pero la Asociación de Proveedores de Entretenimiento Informático (CESA por sus siglas en inglés) planeó que el Tokyo Game Show 2026 tuviera una duración de 5 días con la intención de conmemorar el 30.º aniversario del evento y disfrutar la coincidencia con la Semana de Plata en Japón, incluso la temática, “Los 5 días más largos de juego sin parar”, giraba en torno a esta ocurrencia.

¿Qué es la Semana de Plata de Japón?

Se trata de un periodo de 5 días festivo en Japón, como su nombre lo deja ver, es una versión corta de la Semana Dorada de mediados de año y es muy poco común, puesto que ocurre sólo cuando se celebran el Día del Respeto a los Ancianos (tercer lunes de septiembre) y el equinoccio de otoño en un margen de 3 días, esto es, lunes y miércoles de la misma semana.

Por ley, el día que quede en medio de ambas también es feriado; con estos 3 días y el fin de semana previo, al final la Semana de Plata se compone de 5 días festivos en los cuales hay numerosos eventos que sirven para favorecer el turismo y la economía.

Por primera vez en 30 años, la CESA había expandido el calendario del evento y ofrecería 1 día extra el 21 de septiembre, pero el clima tenía otros planes.

Tokyo Game Show tuvo que terminarse prematuramente por culpa del tifón Dujuan (imagen: CESA)

¿Por qué se canceló parcialmente el Tokyo Game Show 2026?

Todo iba bien hasta el fin de semana, pero fue entonces que la CESA informó que cancelaría el último día del evento dedicado al público por culpa del tifón número 25 que afectaría a Japón en lo que va del año.

De acuerdo con reportes meteorológicos (vía BBC), el tifón Dujuan presentaría vientos sostenidos de 126 km/h y ráfagas de hasta 180 km/h de la tarde en adelante del lunes 21 de septiembre en la costa este del país, especialmente en Chiba, prefectura en la que se celebra Tokyo Game Show año con año.

Después de considerar la información sobre el temporal y los efectos que tendría en los expositores y el público y su capacidad para transportarse, la CESA tomó la decisión de cancelar el último día en su totalidad y ofrecer reembolsos a las personas afectadas como medida de seguridad.

Las compañías que asisten a este evento suelen hacer sus anuncios en los primeros 2 días, dedicados a los negocios, por lo que no hubo mucho inconveniente en cuanto a estas sorpresas que prepararon.

Tokyo Game Show 2026 no fue el único evento afectado por el temporal, pues el evento musical Rock in Japan Festival 2026 tomó medidas similares al cancelar los conciertos agendados para su último día.

Al final, la 36.ª edición del Tokyo Game Show podrá no haber hecho historia como la más larga del evento, pero sí por ser la primera que tuvo que cancelarse parcialmente. La siguiente Semana de Plata no ocurrirá sino hasta 2032, así que será hasta entonces que la CESA tendrá otra oportunidad de hacer historia con una edición de 5 días del evento japonés.

¿Qué opinas del infortunio del Tokyo Game Show 2026? Cuéntanos en los comentarios.

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