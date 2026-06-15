En medio de reportes sobre despidos inminentes y una reestructuración importante, XBOX Game Studios se quedó sin jefe. Esta mañana, Craig Duncan presentó su renuncia como encargado de los estudios de desarrollo de Microsoft, una de las posiciones más importantes en el organigrama de la división de videojuegos.

El veterano de Rare tomó el puesto en noviembre de 2024 y, tras meses de trabajo continuo, decidió abandonar XBOX en un movimiento inesperado que podría generar más inestabilidad en la marca. Ducan no será el único que abandonará el barco, pues Louise O’Connor, jefa de personal de Xbox Game Studios, también dejará la compañía.

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Craig Duncan renuncia y XBOX Game Studios se queda sin jefe

Durante casi 14 años, Craig Duncan dirigió Rare y fue el responsable de éxitos como Sea of Thieves. Por ello, no fue una sorpresa enterarnos de que XBOX lo había elegido para sustituir a Alan Hartman, como jefe de XBOX Game Studios.

Desde finales de 2024, Duncan se encargó de gestionar todo lo relacionado con los estudios de XBOX, que conforman una organización enorme y uno de los distribuidores de contenido más importantes de la industria. Sin embargo, su aventura frente a XBOX Game Studios concluyó esta semana.

Por medio de un correr electrónico dirigido al personal de XBOX, Ducan habló sobre su partida y los logros conseguidos durante su breve gestión. Destacó los lanzamientos importantes que lograron sacar adelante y la forma en que, en equipo, fortalecieron la cultura laboral de todos los estudios.

“Cuando asumí el liderazgo de XBOX Game Studios hace 20 meses, mi propósito era servir a nuestros estudios, a nuestros equipos y a las personas que crean nuestros juegos”, explicó el creativo. “Juntos, nos propusimos ofrecer juegos de alta calidad, fortalecer la cultura corporativa en nuestros estudios y contribuir a dar forma al futuro de la empresa. Me enorgullece decir que logramos muchos lanzamientos impecables que impulsaron el éxito comercial de la compañía”.

El veterano de Rare y jefe de los estudios de Microsoft dejará XBOX

El directivo abandonará XBOX esta semana y aún no se ha dado a conocer quién ocupará su puesto. Mientras tanto, los estudios reportarán directamente a Matt Booty, quien anteriormente se encargó de su gestión y que ahora es director de contenido de la marca.

En su comunicado, Duncan no explicó realmente los motivos de su renuncia. Es posible inferir que los cambios y la próxima reestructuración de XBOX podrían ser la causa, pero por ahora no hay nada oficial confirmado.

Jefa de personal de XBOX Game Studios también renuncia

XBOX Game Studios sufrirá otra baja esta semana. Se trata de Louise O’Connor, quien se desempeñó como jefa de personal de los estudios de Microsoft. Al igual que Duncan, formó parte de Rare, donde trabajó como animadora de juegos como Conker’s Bad Fur Day.

Su trabajo fue esencial en diversos juegos del aclamado estudio, que abandonó luego de que Microsoft cancelara Everwild. Desde entonces, se desempeñó como jefa de personal de XBOX Game Studios, algo que también cambiará en breve.

Craig Duncan y Louise O’Connor

En su comunicado, Duncan reconoció el trabajo de O’Connor y le agradeció por todas sus aportaciones a la compañía. Por ahora, ninguno ha confirmado cuál será su próximo paso en la industria.

“Louise ha sido una socia atenta, creativa y de confianza que siempre ha defendido la excelencia y ha apoyado a nuestros estudios con claridad y dedicación. Le agradezco todo lo que ha aportado a XBOX Game Studios y estoy seguro de que tendrá éxito en todo lo que emprenda”, añadió Duncan.

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