Los últimos reportes sobre XBOX son preocupantes, pues pintan un futuro muy complicado para la división de juegos de Microsoft. Fuentes confiables aseguran que la compañía sufrirá más despidos y que el gigante tecnológico piensa en una reestructuración e, incluso, en una posible venta.

En medio de todas estas noticias, Satya Nadella por fin rompió el silencio y habló sobre el futuro de XBOX. El presidente de Microsoft reconoció una de las debilidades de la marca y reveló que su verdadero desafío está en convertirse en un negocio sostenible.

Esto confirma que, por ahora, XBOX es un más un problema que algo favorable para Microsoft. Por ello, Nadella también compartió lo que planean hacer a corto plazo para que la división de videojuegos siga vigente.

Video relacionado: 100 días para salvar a XBOX

Satya Nadella quiere que XBOX sea un negocio sostenible

Hace algunas semanas, Asha Sharma, jefa de XBOX, anticipó que tomará decisiones difíciles para garantizar el futuro de la marca. En sus primeros 100 días de gestión, la directiva ha hecho cambios importantes que han sido bien recibidos por los jugadores, pero son insuficientes para que la compañía esté a salvo luego de todas sus crisis recientes.

Durante una charla en Hard Fork, podcast de The New York Times, Satya Nadella habló de la complicada situación de XBOX y lo que le depara en el futuro. Reportes sugieren que Microsoft quiere reestructurar o deshacerse de su división de videojuegos, pues no ha conseguido ser un negocio sostenible a lo largo de las décadas.

Nadella explicó que Microsoft ha invertido mucho en XBOX durante los 25 años, así que considera injustas las críticas que afirman que la empresa no ha recibido el apoyo necesario para crecer y consolidarse. El directivo fue claro al hablar sobre su objetivo con XBOX: “ahora tenemos que convertir esto en un negocio sostenible”.

Para Nadella, uno de los mayores problemas de la marca es que no ha sabido cómo monetizar su oferta de entretenimiento. Reconoció que, en lugar de lugar de tener jugosas ganancias, Microsoft ha tenido que subsidiar el negocio de XBOX durante años, con la esperanza de que se convierta en algo verdaderamente grande en el futuro.

Satya Nadella aún confía en que XBOX puede ser un negocio rentable

“De hecho, se monetizan más los juegos de XBOX en YouTube que en Microsoft”, reconoció el directivo con ironía. Nadella cree que deben hacer cambios importantes para que las cosas empiecen a funcionar realmente y eso implica que sus títulos sean rentables económicamente.

“Creo que tenemos que encontrar maneras de ofrecer los juegos de forma que resulten económicamente relevantes tanto para el cliente como para nosotros”, explicó el jefe de Microsoft.

Los comentarios del directivo sugiere que Microsoft le dará otra oportunidad a XBOX para demostrar su valor en la industria. En caso de no conseguirlo, seguramente una alianza estratégica o una posible venta sean la respuesta final de Nadella.

Los cambios que XBOX necesita para mantenerse a flote

La compañía tiene varios problemas serios por resolver, empezando por su negocio de hardware y la rentabilidad de sus estudios. XBOX reconoció que sus ventas de consola siguen en picada y reportes revelaron que pierde cientos de dólares por cada Series X|S que vende.

Por otro lado, el crecimiento acelerado de XBOX Game Studios acentuó la mala gestión de estudios y proyectos, lo que ha implicado el cierre y la cancelación de varios de ellos. La compañía también confirmó que sus juegos más recientes no han cumplido con las metas financieras, así que una reestructuración de equipos y prioridades también es necesaria.

XBOX necesita fortalecer su negocio de consola y hacer más rentables sus juegos

Sabemos que Sharma se enfocará en franquicias populares e impulsará el desarrollo de nuevas entregas de Fallout, The Elder Scrolls y demás sagas, pero todo indica que habrá más cambios en XBOX a corto plazo. Por ahora, la directiva anunció el regreso de los exclusivos y redujo el precio de Game Pass, pero aún no hay señales de mejora en el negocio de hardware. Por supuesto, esto es un problema mayor ante la llegada de la próxima generación.

XBOX también está sobre las cuerdas por las crisis tecnológicas actuales. El encarecimiento de memoria y la falta de preparación para afrontarla obligó a la compañía a replantear su estrategia con Project Helix, así que hay mucha incertidumbre entre la comunidad.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: La situación de Xbox acaba de empeorar

Fuente