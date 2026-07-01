PlayStation anunció esta mañana que, a partir de 2028, dejará de producir discos y sólo venderá videojuegos en formato digital. Miles de jugadores están molestos con esta decisión y protestaron en las redes sociales, pues saben que será la última estocada para el formato físico.

Fanáticos de PlayStation, Nintendo y Xbox se unieron para criticar esta polémica decisión que atenta contra la preservación del medio, el mercado de segunda mano y el negocio de múltiples minoristas.

El lanzamiento de GTA VI sólo en formato digital marcará un antecedente, pero la estrategia comercial de Sony será un parteaguas que afectará a toda la industria. Por ello, los jugadores le exigieron a la compañía dar marcha atrás a sus planes.

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Jugadores arremeten contra PlayStation ante el final inminente del formato físico

PlayStation anunció que dejará de producir juegos físicos en disco a partir de enero de 2028. Sus títulos y las producciones de terceros que lleguen a sus consolas se distribuirán en la PlayStation Store y en tiendas minoristas, pero sólo como códigos de descarga. El anuncio causó revuelo entre los entusiastas del formato físico, que claramente tiene los días contados.

La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales. El anuncio en X causó especial revuelo y, actualmente, tiene casi 18 millones de visualizaciones y más de 25,000 comentarios, todos ellos con críticas hacia PlayStation por enterrar los juegos físicos, sin dar alternativas a los jugadores que aún apoyan el formato.

Cientos de jugadores expresaron decepción y enojo, pues consideran que el final del formato físico representará un golpe muy fuerte para toda la industria de los videojuegos. Afectará el mercado de segunda mano, a los distribuidores, el negocio de pequeños minoristas y, sobre todo, a la difícil tarea de preservar el medio.

Parte de la comunidad se mostró poco sorprendida con la noticia. Recordaron que en las tiendas hay cada vez menos juegos físicos de XBOX y que Nintendo también le dio una estocada al formato con las Game-Key Cards de Switch 2. Sin embargo, piensan que la decisión de PlayStation va mucho más allá y anticipa la muerte de los juegos físicos para 2028.

"Están acabando con la propiedad de los juegos. Están acabando con la preservación legal. Están acabando con la visibilidad y el descubrimiento de los juegos. Están acabando con las editoras. Están acabando con los desarrolladores. Es una medida que quizá mejore ligeramente los resultados financieros, pero destruye prácticamente todos los demás aspectos de este medio. ¡Bien hecho! ¡Lo arruinaron!“, afirmó Does it play?, cuenta especializada en preservación.

Jugadores protestaron contra la inminente desaparición del formato físico

Una de las críticas más constantes está relacionada con la propiedad de los videojuegos. El dominio del formato digital dejará a los consumidores sin un verdadero control sobre los títulos que compran, pues no podrán prestarlos, revenderlos ni preservarlos realmente.

Incluso, algunos jugadores amenazaron con abandonar el mercado de consolas y dejar de apoyar a PlayStation en caso de que no se dé marcha atrás a la decisión. Aseguraron que, sin juegos físicos reales, no tiene sentido tener una consola.

“No hay razón para seguir con PlayStation. Después de más de 30 años con Sony, me cambiaré a PC. Sin juegos físicos, no hay una sola razón válida para seguir con PlayStation en lugar de comprar una computadora”, afirmó otro jugador molesto.

¿XBOX y Nintendo se unirán a esta tendencia?

Durante la última década, el formato físico ha perdido fuerza ante el dominio del formato digital en prácticamente todas las industrias. El mercado de los videojuegos no es una excepción, pues la mayoría de las ventas se hacen por medio de tiendas digitales y descargas.

Lo anterior ha provocado que las principales compañías del sector inclinen su balanza por los juegos digitales. Nintendo se mantenía como el último gran pilar de los lanzamientos físicos, pero eso cambió con la llegada de las Game-Key Cards, que exigen una descarga.

El formato físico y las tiendas de videojuegos parecen condenados al olvido

Por su lado, XBOX lleva años empujando por el formato digital a través de su tienda, servicios como Game Pass y la transmisión de juegos propios por medio de la nube. Sin duda, la decisión de PlayStation cambiará para siempre el panorama de la industria y hará que otras compañías sigan el mismo camino.

Mat Piscatella, analista de Circana, pronosticó recientemente el final del formato físico. Advirtió que desaparecerá totalmente durante la próxima década, pues es innegable que los hábitos de consumo de los jugadores han cambiado y las compañías se aprovecharán de eso para justificarse.

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