Si algo nos enseñó la historia reciente, es que triunfar en el mercado de los juegos como servicio es muy complicado. La competencia es tan grande y feroz que ni siquiera los títulos de franquicias consolidadas y famosas tienen el éxito garantizado, y un caso reciente de Ubisoft es un triste recordatorio de la dura realidad que enfrentan ese tipo de experiencias.

Esta semana, la compañía francesa informó que uno de sus videojuegos multijugador cerrará sus servidores. Debido a que es una experiencia 100% online, el cese de operaciones significa que será totalmente injugable. Los fanáticos tienen pocos meses para disfrutar este título, pues después de la fecha límite será imposible.

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Juego de Rainbow Six tiene los días contados

En años recientes, Ubisoft intentó incursionar en el mercado de los títulos online con experiencias como XDefiant, Hyper Scape, Skull and Bones y Roller Champions; la mayoría de estos proyectos pasaron sin pena ni gloria, y eventualmente cerraron sus servidores o dejaron de ser una prioridad para el estudio.

Curiosamente, uno de las propuestas multijugador más populares de la compañía debutó antes del auge de los juegos como servicio. Nos referimos a Rainbow Six Siege, el popular FPS con enfoque táctico que se lanzó en 2015. Dada su gran popularidad, la empresa intentó replicar su éxito con numerosos spin-off.

Uno de estos proyectos derivados es Rainbow Six Mobile, que, como su nombre indica, es la versión para dispositivos móviles del shooter competitivo. Si bien mantiene la esencia del título de PC y consolas, esta readaptación tiene diferencias importantes en la jugabilidad para funcionar en plataformas iOS y Android.

A pesar de construir una base sólida de fans con el paso de los meses, este juego ya tiene los días contados y próximamente cerrará sus servidores. Así lo reveló Ubisoft en un comunicado oficial, en el que confirma cuál será el último día para iniciar sesión y participar en las partidas en línea.

La compañía dio a conocer que Rainbow Six Mobile cerrará sus servidores el próximo 15 de enero de 2027, menos de un año después de su lanzamiento oficial. Los fanáticos aún podrán descargarlo y jugar con normalidad hasta la fecha límite; después de ese día, se retirará el soporte y será imposible acceder a cualquiera de los modos de juego.

Rainbow Six Mobile cerrará sus servidores a principios de 2027

Ubisoft explica por qué decidió cerrar los servidores de Rainbow Six Mobile

Esta noticia tomó por sorpresa a la comunidad debido a que el título tiene muy poco tiempo en el mercado. Rainbow Six Mobile realizó sus primeras pruebas Beta en 2022, y debutó en varias regiones en 2023. A lo largo de su ciclo de vida, recibió 15 temporadas de contenido.

Eso sí, técnicamente el lanzamiento oficial en todo el mundo tuvo lugar apenas el 23 de febrero de 2026. Esto quiere decir que el cese de operaciones ocurrirá menos de un año después del estreno. En su comunicado, Ubisoft explicó por qué tomó esta decisión, aunque se reservó gran parte de los detalles.

La empresa europea respondió a la pregunta de si el cierre de servidores se debió al número de jugadores. Los desarrolladores afirmaron que están orgullosos de lo que el equipo y la comunidad lograron juntos, y se limitaron a decir que se optó por retirar el soporte para “alinear nuestros recursos con nuestras prioridades estratégicas a largo plazo”.

Si bien Rainbow Six Mobile ya está en la recta final, Ubisoft continuará con sus planes de contenido y prometió que la nueva temporada debutará la siguiente semana, tal como se tenía previsto. También prometió que pronto compartirá más información sobre lo que está por venir en los próximos meses, aunque se desconoce si los fans podrán solicitar un reembolso.

Todo indica que este spin-off jamás logró igualar la popularidad de la versión original, aunque a lo largo de su ciclo de vida se las arregló para construir una gran comunidad. Según estimaciones, el juego tuvo más de 10 millones de descargas sólo en la Google Play Store de Android.

Si bien Rainbow Six Mobile será historia muy pronto, Ubisoft no abandonará la franquicia. El próximo año también debutará Rainbow Six Tactics, una experiencia de estrategia muy similar a la serie XCOM.

Rainbow Six Mobile será totalmente injugable a partir de 2027

Pero cuéntanos, ¿aún juegas este FPS? ¿Qué opinas del cierre? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Rainbow Six si das clic aquí y en esta página encontrarás más noticias relacionadas con los planes futuros de Ubisoft.

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