Es común creer que los juegos que se regalan como parte de promociones especiales en consolas o PC son aburridos o de mala calidad; sin embargo, en muchas ocasiones las tiendas nos consienten y permiten conseguir experiencias que valen mucho la pena. Precisamente, muy pronto podremos reclamar gratis 2 títulos que, creemos, serán del agrado de la mayoría.

Esta oferta de tiempo limitado llega cortesía de la Epic Games Store, la popular plataforma de Tim Sweeney que aún busca su lugar en el mercado. En su intento de ganarle terreno a Steam y atraer nuevos jugadores, puso en marcha su ya tradicional campaña de videojuegos gratuitos.

Y sí, ya conocemos los títulos que se obsequiarán en la primera semana de octubre. Los fanáticos de las novelas visuales con personajes de anime y los entusiastas de los FPS de la vieja escuela estarán particularmente emocionado con los regalos que llegarán próximamente.

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Buried Stars y System Shock 2 estarán gratis en PC en octubre de 2026

Los usuarios de PC seguramente ya saben que la Epic Games Store suele regalar uno o varios títulos cada semana. Hace un par de días, tuvimos la oportunidad de ampliar nuestra librería digital con 2 experiencias: Mindcop y Shogun Showdown. La lista se actualizó este jueves, y ya están disponibles nuevos obsequios.

Pero antes de profundizar en los videojuegos gratuitos que ya podemos reclamar a través de la tienda de Tim Sweeney, vale la pena adelantarse un poco y hablar sobre los videojuegos que tendremos la oportunidad de agregar a nuestra colección sin costo alguno durante la primera semana de octubre de 2026.

A principios del próximo mes, la Epic Games Store regalará otros 2 juegos: Buried Stars y la versión remasterizada de System Shock 2. Ambas propuestas tendrán 100% de descuento y se podrán reclamar gratis del 1 al 8 de octubre de 2026, así que falta poco para que se ponga en marcha esta promoción.

Los títulos de la próxima semana apelan a diferentes demográficos. Posiblemente el regalo más llamativo es la edición de 25.° aniversario de System Shock 2, uno de los FPS inmersivos más importantes e influyentes que debutó originalmente en 1999.

La versión remasterizada por Nightdive Studios se lanzó a mediados del año pasado, y presenta mejoras gráficas, soporte oficial para mods, rendimiento de hasta 144 fps, compatibilidad con pantallas ultrapanorámicas y multijugador multiplataforma. Normalmente tiene un precio de $29.99 USD, pero pronto estará gratis.

Los usuarios de la Epic Games Store también podrán agregar a su librería una copia de Buried Stars, una hermosa novela visual de estilo anime que sigue a un grupo de concursantes de un programa que deben sobrevivir a un ataque misterioso. Como suele suceder en ese tipo de experiencias, las decisiones que tomemos afectan el curso de la historia.

Este videojuego narrativo llega de la mano de Studio Largo, los creadores de Panic Room y City of Mist. En este momento tiene reseñas muy positivas en Steam, así que vale la pena canjearlo gratis mientras la oferta aún esté disponible. Después de que finalice la promoción, regresará a su costo oficial de $39.99 USD.

Estamos ante una de las ofertas semanales más valiosas de la tienda de PC en mucho tiempo, pues el precio combinado de System Shock 2: 25th Anniversary Remaster y Buried Stars es de casi $70 USD.

Buried Stars es uno de los juegos que estará disponible gratis en la Epic Games Store a partir de octubre de 2026

Epic Games Store regala Astrea Six Sided Oracles y Mechabellum en PC

Aún faltan algunos días para tener la oportunidad de reclamar System Shock 2: 25th Anniversary Remaster y Buried Stars sin gastar un centavo. Por suerte, y tal como adelantamos, en este momento hay 2 nuevos videojuegos que podemos conseguir en la tienda digital.

El primero es Astrea Six Sided Oracles, un juego de rol que combina elementos de construcción de mazos y combate por turnos. Como novedad, se utilizan dados en lugar de cartas, por lo que es una experiencia única en su género. Los fanáticos de la estrategia están de suerte, pues el otro juego gratuito de la tienda de PC es Mechabellum, una experiencia táctica en el que debemos combatir contra armadas de robots.

Astrea Six Sided Oracles tiene un precio de $24.99 USD en la Epic Games Store, mientras que Mechabellum normalmente se ofrece a cambio de $14.99 USD. Esto da un valor combinado de alrededor de $40 USD. Ambos títulos tienen 100% de descuento y estarán gratis del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2026.

A continuación, compartimos la lista con todos los nuevos juegos gratuitos de la tienda de PC:

Astrea Six Sided Oracles ― Disponible del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2026

Mechabellum ― Disponible del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2026

Buried Stars ― Disponible del 1 al 8 de octubre de 2026

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster ― Disponible del 1 al 8 de octubre de 2026

System Shock 2 Remastered, uno de los FPS más importantes de la historia, será un regalo semanal de la Epic Games Store

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos regalos? ¿Cuál título planeas jugar primero? Déjanos leerte en los comentarios.

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