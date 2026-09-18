Rockstar Games aún no cierra el caso de CyberLeek, pero ya sufrió otra importante filtración relacionada con Grand Theft Auto. Esta mañana, salieron a la luz casi 200 GB de información que incluye datos sobre el esperado GTA VI y el supuesto DLC para GTA V que el estudio canceló.

Por ahora, no hay detalles sobre cómo se originó la filtración y quién la compartió primero en foros y redes sociales. Lo que está claro es que hay material sobre el desarrollo inicial de la nueva entrega de la franquicia y supuesto contenido descartado del juego de 2013.

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Filtración revela más detalles del misterioso DLC para GTA V que fue cancelado

Existen varios reportes sobre los supuestos planes de Rockstar Games para ampliar el mundo de GTA V con un enorme y ambicioso DLC. Supuestamente, el estudio de Take-Two Interactive abandonó su idea luego de ver el enorme éxito de GTA Online, por lo que se dedicó a desarrollar contenido para el componente multijugador en lugar de una expansión.

La reciente filtración contiene 192 GB de información, entre la que se encuentra parte del código fuente de GTA V. La comunidad descubrió archivos relacionados con un supuesto DLC de Liberty City para el título, que iba a ser enorme y muy ambicioso.

También se encontraron indicios de vehículos, diálogos y escenas eliminadas de GTA V. Otro hallazgo interesante son nombres de misiones para Trevor que fueron eliminadas. La comunidad sospecha que formaban parte del DLC donde el personaje se iba a convertir en un agente. En 2024, Steven Ogg, actor que da vida a Trevor, declaró que Rockstar planeaba una expansión para su personaje, pero que al final fue cancelada.

“También teníamos esa idea genial de —y no recuerdo si era un DLC, no tengo ni idea— en la que Trevor iba a estar infiltrado, trabajando para el FBI”, comentó Ogg. “Y grabamos algunas escenas con el Trevor al estilo James Bond. Sigue siendo un desastre, pero se esfuerza al máximo. Grabamos algunas escenas y luego simplemente desapareció y nunca le dieron continuidad”.

Joe Robino, antiguo director de fotografía virtual de Rockstar Games, también dio pistas sobre la existencia del DLC de Trevor que apareció en la filtración. Durante una charla con el creador de contenido SanInPlay, reveló que trabajó en “un DLC independiente para GTA que nunca salió”.

“Fue realmente muy bueno. Pero cuando salió GTA Online, era una mina de oro y la gente lo adoraba tanto que era difícil argumentar que un DLC independiente pudiera competir con eso”, reveló Robino. “Creo que, en retrospectiva, probablemente se podrían hacer ambas cosas. Pero fue una decisión comercial que tomaron. Me molestó un poco.”

Nueva filtración reveló detalles del contenido recortado de GTA V

Más detalles de GTA VI salen a la luz

Las filtraciones sobre GTA VI han sido un auténtico dolor de cabeza para Rockstar, pero no ha podido frenarlas a pesar de sus intentos. El archivo con casi 200 GB de datos también incluye un poco de información sobre el juego más esperado de la década, aunque no es tan reveladora como la de GTA V.

Por ahora, la comunidad ha encontrado más elementos del mapa de GTA VI y datos sobre las primeras etapas de su desarrollo. Se trata de material preliminar del título, así que hay modelos 3D que muchos creen que se hicieron con el motor de desarrollo de GTA V, antes de 2020.

Algunos jugadores tienen la teoría de que el DLC descartado para la anterior entrega de la franquicia podría ser rescatado en GTA VI, pero se trata de una especulación sin fundamento. Por lo demás, no hay mucha más información sobre el nuevo título de la franquicia.

Las filtraciones sobre el esperado juego de Rockstar Games continúan

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