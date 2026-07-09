No es solo PlayStation. La realidad es que la industria de los videojuegos tiende hacia el formato digital en años recientes con mayor velocidad y todo se reduce a una cosa: dinero.

Sony fue la compañía grande y capaz de marcar tendencia que dio el polémico paso al anunciar que a partir de 2028 no lanzará más discos para sus consolas.

Ante este panorama, no queda nada más que la dureza de los datos y en este caso, una de las fuentes más reputadas del gaming puso los números sobre la mesa para exponer las claras intenciones de las empresas.

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Esta es la razón por la que PlayStation quiere imponer el formato digital. ¿Cómo se reparten los ingresos de un juego de $70 dólares?

El reconocido periodista de Bloomberg, Jason Schreier, explicó la repartición de ingresos en la venta de un videojuego de $70 dólares, misma que explicaría la decisión de Sony, y otras compañías, para favorecer al formato digital.

De acuerdo con el especialista, lo que pasa a nivel números en la venta de un título es lo siguiente:

De un juego first-party, digamos de PlayStation Studios, Nintendo y XBOX Game Studios, que se vende en $70 dólares, la repartición aproximada de ingresos es:

Juego first-party de $70 USD en físico (cifras en dólares)

Tienda (GameStop, Walmart, etc): $21

Gastos de manufactura: $3.50

Editor first-party (PlayStation): $45.50

Juego first-party de $70 USD en digital (cifras en dólares)

Editor first-party (PlayStation): $70

Evidentemente, una marca first-party como PlayStation busca imponer el formato digital para evitar la repartición de ingresos con tiendas y en manufactura, de manera que recibiría 100% de lo que el jugador paga por el juego.

Ahora bien, en cuanto a los videojuegos third-party, la repartición es de la siguiente manera:

Juego third-party de $70 USD en físico (cifras en dólares)

Tienda (GameStop, Walmart, etc): $21

Licencia de publicación en consola: $10.50

Gastos de manufactura: $3.50

Editor third-party: $35

Juego third-party de $70 USD en digital (cifras en dólares)

Dueño de la plataforma digital incluyendo licencia de publicación (PlayStation): $21

Editor third-party (PlayStation): $49

En este caso, tanto el dueño de la plataforma digital, llámese PlayStation, Nintendo o XBOX, recibirían los ingresos que en un juego físico son para tienda y manufactura. Asimismo, el editor third-party, como EA, Activision, Bethesda, etc. recibe más dinero por cada venta.

Jason Schreier breaks down revenue for physical vs. digital for a $70 game



1st-party (Sony/Microsoft/Nintendo)

▪️ Physical: $45.50

▪️ Digital: $70

💰 54% higher



3rd party (EA, Take-Two, Ubisoft, etc.)

▪️ Physical: $35

▪️ Digital: $49

💰 40% higher pic.twitter.com/AxTDeNGr5X — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) July 8, 2026

El futuro de la industria será digital

Tal como lo mencionamos, los números hablan por sí solos y aunque hay millones de jugadores que gustan del formato físico, también hay directivos y planes financieros con metas por cumplir.

Tal como lo expone Jason Schreier, el objetivo primordial de los editores first-party y terceros es aumentar sus ingresos por cada venta de una copia, algo que solo pueden lograr con el formato digital y quitando de la ecuación a las tiendas minoristas y el proceso de manufactura.

Sin embargo, esto llevará tiempo pues el comunicado de PlayStation asegura que ofrecerán una opción para las tiendas minoristas que podría ser una caja con un código para la descarga digital. La expectativa es que, a largo plazo, la mayoría de los videojuegos se venda solo por vía digital.

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