Durante el Summer Game Fest de este año, Asha Sharma dio un golpe sobre la mesa anunciando el regreso de los juegos exclusivos para XBOX. En ese momento, se pensó que la intención de la nueva jefa era poner fin a la estrategia multiplataforma.

Los fans pidieron a la ejecutiva que cancelara los planes de aquellos juegos de XBOX Game Studios que se consideraron para PS5, en especial los más exitosos y simbólicos.

Sin embargo, no fue así y uno de los juegos de XBOX más importantes del año debutará en los próximos meses en la consola de Sony.

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Los creadores de Forza Horizon 6 reafirman que sí llegará a PS5

Tras el éxito de Forza Horizon 5 como juego multiplataforma que también llegó a PS5, los usuarios de la consola de Sony se preguntan cuándo llegará la nueva entrega. Hay buenas noticias para ellos, pues Playground Games reafirmó el debut en el sistema japonés.

En una nueva publicación en el blog oficial, los desarrolladores de Forza Horizon 6 revelaron que el juego llegará a PS5 “más tarde” este año. El anuncio pone fin a la especulación respecto a la ventana de lanzamiento, pues se consideró 2027 como el año de estreno en la consola de Sony.

Hasta el momento, no hay una fecha oficial para el debut del juego de carreras en PS5 y se espera que llegue en diciembre próximo. Esto porque XBOX tiene un lanzamiento importante en octubre, Gears of War: E-Day; nadie quiere salir en noviembre por el estreno de GTA VI, así que el último mes del año se perfila como el indicado para la llegada del título.

"If you’re planning your trip to Discover Japan on PlayStation 5, stay tuned! Forza Horizon 6 will be releasing on PS5 later this year" - in today's Forza Horizon 6 post https://t.co/q1DoEkVOt0 pic.twitter.com/61uLRcRMg2 — Wario64 (@Wario64) September 7, 2026

¿Seguirá la estrategia de exclusivos para XBOX?

Aunque la decisión de Asha Sharma y los nuevos directivos de XBOX no es radical, la marca asegura que no todos los juegos de sus estudios serán multiplataforma.

Títulos como Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution solo saldrán en consolas para XBOX. Al respecto, Matt Booty, jefe de contenido de XBOX Game Studios, declaró que no hay decisiones tomadas, ni escritas en piedra, pues analizarán caso por caso para determinar si a tal o cual juego le conviene ser multiplataforma o exclusivo.

En el caso de Forza Horizon 5, el lanzamiento en PS5 es un éxito con 5.8 millones de copias vendidas pues se trata de una propuesta de carreras que no tiene igual en la consola de Sony donde domina la simulación de Gran Turismo y los juegos Arcade de terceros no tienen la alta calidad del de Playground Games.

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