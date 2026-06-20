Los fans de XBOX y PlayStation están emocionado por la próxima llegada de Halo: Campaign Evolved, que permitirá disfrutar la aventura original del Master Chief en solitario o de manera cooperativa. Sin embargo, un detalle revelado en días recientes alarmó y molestó a los usuarios de PS5.

Lo que pasa es que el juego de Halo Studios exigirá a los usuarios de la consola de Sony tener una cuenta de XBOX y un gamertag para poder jugar. Eso no es todo, pues también será necesario que los jugadores tengan una suscripción a PlayStation Plus para jugar de manera local en pantalla dividida.

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Requisitos para jugar Halo: Campaign Evolved en pantalla dividida molestan a los usuarios de PS5

Halo Studios hizo una publicación especial en su blog para responder algunas de las dudas más frecuentes sobre Halo: Campaign Evolved y su próximo estreno el 28 de julio. La compañía habló de los requisitos que los jugadores deben cumplir para disfrutar el título en pantalla dividida, y un detalle en particular molestó a los usuarios de PS5.

Para empezar, todos los jugadores de Halo: Campaign Evolved requerirán tener una cuenta de XBOX activa y un gamertag, sin importar qué plataforma usen. Esto significa que los usuarios de PC e, incluso, los de PS5 deberán cumplir este requisito, pues de ello depende el juego y la progresión multiplataforma, tal como sucede en Halo: The Master Chief Collection y Halo Infinite.

El punto que más generó polémica es el relacionado con las partidas locales en pantalla dividida. Mientras que los usuarios de XBOX sólo necesitarán sus respectivas cuentas, los usuarios de PS5 deberán tener PlayStation Plus y su cuenta de XBOX.

Por supuesto, una suscripción al servicio de Sony es indispensable para el modo cooperativo en línea, pero lo que desconcertó a muchos es que también sea necesario para el modo local en pantalla dividida.

“Si juegas en pantalla dividida en PlayStation 5, ambas cuentas deberán tener PlayStation Plus y estar vinculadas a una cuenta de Microsoft. Tener estas suscripciones activas a PlayStation Plus también te dará acceso al modo cooperativo en línea”, explicó Halo Studios.

Mientras tanto, los usuarios de Steam sólo tendrán que vincular su cuenta de la plataforma de Valve a la de XBOX. Debido a estos requisitos, Halo Studios recomendó a los jugadores adelantarse y crear sus cuentas de XBOX de manera anticipada.

Muchos jugadores criticaron esta exigencia, pues consideran ridículo que sea necesario pagar un servicio para jugar de manera local. Otros arremetieron contra la necesidad de tener una cuenta de otro ecosistema para disfrutar el título en sus consolas.

La llegada de Halo a PlayStation podría ser un éxito para XBOX

XBOX y PlayStation reajustaron sus estrategias multiplataforma recientemente para apostar de nuevo por los exclusivos. Pese a ello, la división de juegos de Microsoft aún tendrá lanzamientos muy importantes en PS5 y, por supuesto, Halo: Campaign Evolved es uno de ellos.

Todo indica que la llegada del Master Chief a la consola de Sony será todo un éxito, pues Halo: Campaign Evolved está en el top de juegos que dominan las preventas en PS5. El título es uno de los más vendidos en la PlayStation Store de Estados Unidos, Reino Unido y otras importantes regiones, donde compite con Call of Duty: Modern Warfare 4 y Marvel’s Wolverine.

Por ahora, es un misterio si XBOX llevará futuras entregas y remakes de la franquicia a PlayStation, luego de que su nuevo enfoque es ofrecer grandes exclusivos en Series X|S. Se especula que Halo: Campaign Evolved llegará a PS5 por motivos contractuales, así que las puertas parecen abiertas para una posible exclusividad en XBOX.

Por ahora, Halo es una franquicia multiplataforma con mucho potencial en PS5

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