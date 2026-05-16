La llegada de Asha Sharma trajo consigo todo tipo de cambios para Xbox. La directiva ha renovado poco a poco la imagen de la marca sin cambios demasiado abruptos, pues quiere dejar claro que estamos ante una nueva era, pero que el legado de la compañía aún importa.

Hasta ahora, las decisiones de la nueva jefa de Xbox han sido bien recibidas. Sim embargo, uno de sus más recientes ajustes generó polémica y un intenso debate en las redes sociales. Lo que pasa es que Sharma hizo un pequeño e inusual cambio en el nombre de Xbox, y muchos jugadores se preguntan si en realidad tiene sentido.

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Xbox cambió su nombre... o algo por el estilo

Asha Sharma se tomó muy en serio la misión de recuperar la esencia de Xbox y, de paso, deshacerse de aquello que manchó su reputación en el pasado. La directiva se mantiene muy activa en sus redes sociales, pues quiere estar en contacto con la comunidad para saber qué otro tipo de mejoras puede hacer en el ecosistema de la marca.

Esta semana, Sharma hizo una publicación bastante peculiar en su cuenta de X, en la que se cuestionó cómo se debe escribir el nombre de Xbox. En realidad, hizo una encuesta para que los jugadores decidieran si el nombre debe ser "Xbox" o "XBOX". Muchos fanáticos recordaron que, desde los promocionales del Xbox original, el nombre aparece todo en mayúsculas.

Una parte de la comunidad considera que es una discusión sin sentido, pues creen que da igual cómo se escriba. Otros piensan que las mayúsculas son lo ideal, pues le dan fuerza al nombre y a la identidad de la marca, sobre todo en materiales de marketing. La simple pregunta generó un fuerte debate que se extendió por varios días en las redes sociales. Los resultados fueron contundentes, pues la mayoría prefirió XBOX.

Una pregunta simple que generó opiniones divididas

Al final, la opción ganadora se reflejó rápidamente en las redes sociales de la marca, donde ahora aparece XBOX en lugar de Xbox. Con esto, Asha Sharma hizo otro pequeño ajuste relacionado con la imagen de la compañía. El movimiento fue criticado por algunos fans, que consideran que hay cosas más importantes que atender. Por otro lado, la directiva también recibió elogios por preocuparse de estos pequeños detalles.

El ajuste no sólo se aplicó a X, pues la compañía también modificó su nombre en sus cuentas de Bluesky, Threads y demás redes sociales. Parte de la comunidad aprovechó la oportunidad para celebrar algunos de los otros cambios que ha hecho la directiva en sus primeros meses frente a la marca.

La compañía ajustó su nombre en las redes sociales

Los ajustes que ha hecho Asha Sharma hasta ahora

Asha Sharma actuó de inmediato cuando tomó las riendas de Xbox. Uno de sus primeros movimientos fue eliminar la polémica campaña “This Is an Xbox”, que reforzó la crisis de identidad de la compañía luego de un intento por expandir su ecosistema. Por otro lado, también borró el nombre corporativo Microsoft Gaming para referirse a la división de videojuegos y simplemente regresó al clásico Xbox.

La directiva también modificó la estrategia de Xbox respecto a la inteligencia artificial, un punto que preocupaba a muchos de sus fans. De hecho, canceló Copilot para Xbox, en un movimiento inesperado debido al auge de dicha tecnología.

Por supuesto, a ella le debemos que Xbox Game Pass sea un servicio más accesible luego de su criticado aumento de precios, las insignias personalizadas de Gamerscore y otras novedades que ha recibido el ecosistema de la marca en semanas recientes. Asha Sharma sigue revisando la estrategia de Xbox a largo plazo y prometió evaluar el enfoque sobre la exclusividad, aunque por ahora no hay novedades al respecto.

La directiva ha hecho pequeños, pero importantes avances para la compañía

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