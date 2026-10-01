El anuncio de God of War Laufey no dejó indiferente a nadie: mientras los fanáticos esperan con ilusión el lanzamiento del nuevo spin-off que expandirá la mitología de la franquicia, otros arremetieron contra el cambio de protagonista y el diseño del personaje femenino. De forma inesperada, el mismísimo actor de Kingpin se unió a la conversación.

Esta curiosa interacción tuvo lugar después de que un jugador en redes sociales criticara el aspecto de Faye, la protagonista del nuevo título de la saga de Santa Monica Studio y PlayStation. El comentario desató la polémica, y Vincent D’Onofrio salió a la defensa de la actriz Deborah Ann Woll.

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Vincent D’Onofrio defiende God of War Laufey y a la actriz Deborah Ann Woll

PlayStation finalmente lanzó la preventa oficial de God of War Laufey el pasado 29 de septiembre. Junto al anuncio, la compañía reveló el contenido que estará disponible en la Digital Deluxe Edition, así como los bonos de reserva. Aquellos que compren la versión más cara o reserven cualquiera de las ediciones obtendrán un conjunto de armadura.

Justo como era de esperar, las imágenes del atuendo dividieron las opiniones de la comunidad en redes sociales. Muchos jugadores criticaron el diseño de la vestimenta, y afirmaron que es un estilo “feminista” por cubrir la totalidad del cuerpo de la protagonista. Y claro, otros simplemente afirmaron que Faye luce fea en el juego.

Geralt of Goonia, un usuario que es infame por sus opiniones en contra de la cultura “progre” y “woke”, arremetió contra Santa Monica Studio, e invitó a los fanáticos a boicotear el proyecto de PlayStation para expresar su inconformidad por la dirección de arte y el diseño de los protagonistas.

“Santa Monica Studio de Sony dejó clara su postura: el feminismo por encima de sus trabajos. Prefieren quebrar antes que darte una pizca de atractivo femenino. Ahora les toca a ustedes, jugadores, darles lo que quieren. Boicoteen a God of War Laufey”, comentó el usuario en un post.

El comentario atrajo la atención de cientos de personas, quienes criticaron la postura del usuario. Lo que nadie esperaba es que el mismísimo Vincent D’Onofrio, actor que da vida al villano Kingpin en la serie live-action de Daredevil para Netflix y Disney+, reaccionara al post y defendiera a Deborah Ann Woll, actriz que interpreta a Faye.

“No es que me lo hayas preguntado, pero de ninguna manera estoy de acuerdo contigo. Deborah es hermosa y extremadamente talentosa. Es tan inteligente y una completa nerd. Además, es increíblemente amable. ¡Qué perfecta es! Y una buena amiga”, comentó el actor de 67 años.

Vincent D’Onofrio, quien compartió pantalla con a Deborah Ann Woll en la serie de Marvel, se declaró fanático de God of War, y afirmó que no puede esperar para jugar Laufey con su hijo. Geralt of Goonia replicó y mantuvo su postura, bajo el argumento de que Santa Monica Studio no le hizo justicia al verdadero aspecto de la actriz.

Además, el usuario de Internet compartió un video de IA en el que gana una pelea contra Kingpin en un ring de boxeo. La realidad es que todo el mundo le dio la razón a Vincent D’Onofrio.

Actor de Kingpin defiende a God of War Laufey y elogia el trabajo de Deborah Ann Woll

God of War Laufey se perfila para ser un éxito en PlayStation 5

Por supuesto, es sumamente fácil creer que esta polémica tendrá una gran repercusión en el rendimiento comercial de God of War Laufey. Y en efecto, es probable que algunos fanáticos se nieguen a comprar la nueva entrega por considerarla demasiado “feminista” por el simple de hecho tener a una mujer como protagonista.

El exclusivo de PS5 debutará a principios de 2027, y sólo en ese momento descubriremos si la controversia representó algún obstáculo. Al menos por ahora, parece que el juego de acción va encaminado a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes del próximo año.

Un informe reciente reveló que God of War Laufey escaló en las listas de popularidad y se situó en el segundo puesto de los juegos más preordenados en la PS Store en 44 mercados, incluidos México, Estados Unidos, Argentina, Canadá y Reino Unido. Alcanzó ese hito apenas un día después de que se lanzó su preventa oficial en PlayStation 5.

La directora del proyecto ya reaccionó a las críticas negativas, y afirmó que existe una razón por la que el equipo eligió a Faye como la nueva protagonista de este spin-off. Por su parte, la actriz Deborah Ann Woll se mostró indiferente ante el descontento de un sector de la comunidad, pues confía en la buena calidad del producto.

Deborah Ann Woll se muestra indiferente ante las críticas negativas sobre God of War Laufey

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con la respuesta de Vincent D’Onofrio? Déjanos leerte en los comentarios.

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