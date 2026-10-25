Es innegable que la etapa paupérrima de las adaptaciones de videojuegos al cine y la televisión es cosa del pasado. Cada vez las compañías productoras se interesan más en las sagas del entretenimiento electrónico e igualmente están dispuestas a apostar en ellas a lo grande. Como ejemplo está la siguiente producción, que ya está rompiendo récords.

Como bien recordarás si eres fan de las obras de FromSoftware, ELDEN RING no se conformó con conquistar el mundo de los videojuegos luego de un largo desarrollo, sino que incluso llegaría a la pantalla grande de la mano de A24 (Moonlight, Everything Everywhere All at Once).

Filme de ELDEN RING ya está haciendo historia

La producción del filme live-action de la IP de fantasía marcha bien y acabamos de enterarnos de que A24 le está depositando mucha confianza y dinero a este proyecto. De acuerdo con información de Wall Street Journal (vía ComicBook), el filme contaría con un presupuesto que ronda los $200 MDD.

Para ponerlo en contexto, su popular película Backrooms costó $10 MDD y la más cara hasta ahora es Marty Supreme, que se estrenó en 2025 y cuyo presupuesto fue de entre $60 MDD y $70 MDD. En otras palabras, A24 estaría gastando más del triple de dinero en la IP de Bandai Namco Entertainment, lo cual convierte inmediatamente a la adaptación de ELDEN RING en el filme de A24 más caro que ha producido.

Pero eso no es todo, pues este presunto presupuesto enorme no sólo volvería a esta producción en la más importante del estudio neoyorquino, sino que también sería la película de videojuegos más caras producidas hasta la fecha.

La película de ELDEN RING sería la que más dinero costó hacer (imagen: Bandai Namco Entertainment, A24, LEVEL UP)

¿Cuáles son las películas de videojuegos más caras?

Decimos esto porque la más cara data de 2010, Prince of Persia: The Sands of Time, que tuvo un costo de producción estimado de entre $185 MDD y $200 MDD. Warcraft, A Mincraft Movie y POKÉMON: Detective Pikachu no se quedan atrás, pues su presupuesto rondó los $160 MDD.

En cuanto a A24, aunque en 2012 comenzó como una compañía cinematográfica enfocada en producciones de bajo presupuesto, sus recientes éxitos han atraído el interés de inversionistas, lo cual ha hecho posible que financie proyectos de mayor envergadura o incluso se diversifique tanto hasta alcanzar los videojuegos.

De hecho, ELDEN RING no sería la primera adaptación que llevaría a cabo de una franquicia de videojuego al cine, ya que estamos hablando del mismo estudio que hizo realidad Backrooms, que gozó un increíble éxito a inicios de este año; además, es el mismo estudio que se encargará de la producción de la adaptación de Death Stranding.

Aunque es inusual desembolsar una cantidad así en una franquicia de videojuegos y especialmente en una que es relativamente nueva, hay que decir que A24 no aborda este proyecto a ciegas. A lo que nos referimos es que se trata de una franquicia que probó ser exitosa como videojuego, aparte de que sabe del potencial de la IP gracias a la participación que tuvo en ella el escritor George R. R. Martin, creador de la también popular saga A Song of Ice and Fire. Hay razones, pues, para creer que la IP en el cine tendrá un recibimiento semejante. Esto, sin embargo, no quita el riesgo de invertir tanto dinero en un proyecto así y será interesante ver si logra replicar el éxito de su contraparte o de otros proyectos de la compañía, como Backrooms.

¿Qué opinas del rumorado presupuesto de la película de ELDEN RING? Cuéntanos en los comentarios.

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