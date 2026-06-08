Por muchos años, XBOX Game Pass fue la opción preferida para miles de jugadores, especialmente aquellos con recursos limitados que desean jugar la mayor cantidad de títulos sin hacer una gran inversión. Si bien aún es una alternativa viable, es innegable que perdió parte de su atractivo con los constantes aumentos de precio y cambios que sufrió en años recientes.

La subida de costo más devastadora tuvo lugar en octubre de 2025, lo que obviamente generó el disgusto de la comunidad. Ahora, un ejecutivo de la compañía hizo una declaración que nos permite dimensionar el impacto negativo que tuvo esa polémica decisión en la salud del servicio de suscripción.

Video relacionado: El futuro de Xbox Game Pass (Asha Sharma ya dio el primer paso)

XBOX Game Pass perdió “millones de suscriptores” tras subir de precio

Primero, recordemos que XBOX Game Pass sufrió una drástica subida de precio en otoño del año pasado como parte de una reestructuración general. El nivel Ultimate, que da acceso a los estrenos de día 1 y más beneficios, se volvió 50% más caro y pasó de costar $19.99 a $29.99 USD.

Microsoft justificó esta alza en los precios con la adición de Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics, que están disponibles en el plan más completo del programa de paga. Aunque en teoría los jugadores recibirían más beneficios, muchos fans dejaron ver su disgusto.

Tras darse a conocer la noticia, la comunidad expresó abiertamente su decepción en redes sociales y criticó a la compañía por la decisión. Lo interesante es que muchos fans se apresuraron a cancelar sus membresías, e incluso en las horas posteriores se saturaron los sitios web de soporte.

Se sabía de antemano que muchos jugadores abandonaron XBOX Game Pass en los últimos meses tras el aumento de precio, pero ahora tenemos una imagen más clara del número de usuarios que le dieron la espalda al servicio.

En una entrevista reciente con Chris Dring de The Game Business durante el Summer Game Fest, el analista Matthew Ball, quien hace poco se unió a las filas de XBOX como el nuevo jefe de estrategia, reveló que el programa literalmente “perdió millones de suscriptores” pocos meses después de volverse 50% más caro.

Microsoft anunció en 2024 que XBOX Game Pass contaba con 34 millones de miembros, lo que también incluía las cuentas de Live Gold que posteriormente se convirtieron en Game Pass Core. Para 2025, se creía que había 35 millones de suscriptores, aunque esa cifra jamás se confirmó.

Actualmente, la compañía no revela el número de usuarios que están suscritos al servicio, por lo que es imposible saber cuántas personas tenía antes de la subida de precio y cuál fue el número de usuarios que se fueron después de que el programa se volvió más caro.

XBOX Game Pass perdió "millones de suscriptores" tras subir de precio y volverse más caro

XBOX Game Pass empieza a recuperarse

Durante la charla, Matthew Ball comentó que Microsoft “corrigió esa oferta” al bajar el precio de $30 USD a $23 USD para el nivel Ultimate de XBOX Game Pass. Aunque el analista reconoció que el servicio aún es más caro en comparación con el periodo previo a la subida de costo del octubre pasado, aseguró que “su valor cambió” refiriéndose al fin de los estrenos de día 1 de los nuevos Call of Duty.

Además, el nuevo jefe de estrategia señaló que los cambios que experimentó el servicio durante el primer trimestre de 2026 tuvieron una buena acogida entre los jugadores.

Esto está en sintonía con las declaraciones anteriores de Asha Sharma, quien reconoció que subir el precio de XBOX Game Pass fue un error. La nueva directora también aseguró que, desde que el servicio volvió a bajar de precio, empezaron a ver un aumento en las adquisiciones y una mejora en la retención.

XBOX Game Pass se volvió más accesible en 2026 y ya empieza a recuperar jugadores

Pero dinos, ¿fuiste una de las personas que canceló su membresía? ¿Ya lo volviste a contratar? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

Video relacionado: Phil Spencer: ¿héroe o villano? Los grandes éxitos y fracasos del exdirector de Xbox

Fuente