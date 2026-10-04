Si bien NieR no ha ha tenido una nueva entrega para consolas en casi 10 años, la popularidad de 2B y A2 han logrado que la saga se mantenga vigente gracias a colaboraciones que han llevado a estos icónicos personajes a decenas de juegos. La lista se hará más larga próximamente porque las waifus aparecerán en Dead by Daylight... de cierta manera.

Ya estamos en octubre, el mes más aterrador del año, y Dead by Daylight como es costumbre tiene planes para celebrar Halloween. Como parte del contenido para este mes, Behaviour Interactive anunció que el multijugador de supervivencia asimétrico recibiría contenido de NieR:Automata.

¿Qué contenido incluirá la colaboración de NieR:Automata en Dead by Daylight?

Con las primeras pistas que se compartieron el fin de semana, los jugadores se sorprendieron por la inusual selección de personajes para un juego enfocado en franquicias de terror y especulaban sobre si la colaboración sería principal, con todo asesino original, mapa o capítulo dedicado a la saga de Square Enix.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Behaviour Interactive confirmara que se trataría de una colección; en otras palabras, sería simplemente contenido cosmético en la forma de skins o trajes alternos para un superviviente ya existente en el juego. Hasta el momento, no se ha confirmado qué personaje podrá vestirse como 2B y A2, pero jugadores creen que será Sable, a partir de la primera imagen que compartieron los desarrolladores.

It looks like our comms have been breached.

Please wait for further instructions! pic.twitter.com/XdcsMGMnCv — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) October 2, 2026

Así se verán 2B y A2 en Dead by Daylight (imagen: Behaviour Interactive)

¿Cuándo estará disponible la colaboración de NieR:Automata en Dead by Daylight?

Aunque no se compartieron más detalles sobre el contenido, los jugadores no tendrán que esperar mucho tiempo para poder comprarlo, puesto que la colaboración arrancará el próximo 6 de octubre. A juzgar por previas colaboraciones de esta clase, se estima que tenga un precio de alrededor de $10 USD o $15 USD.

Desafortunadamente, Behaviour Interactive no reveló hasta cuando estará disponible la colaboración, por lo que si no quieres perdértela, te recomendamos planear de una vez el gasto.

Pese a que NieR es una de las franquicias que más colaboraciones ha hecho con otros títulos por más inusuales que resulten, la franquicia jamás ha llegado a Fortnite, el juego de colaboraciones por antonomasia, aunque éste ha invitado a personajes que pocos esperaban, como los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s, Sora de Kingdom Hearts y hasta el Chapulín Colorado.

En cuanto a Dead by Daylight, no es lo único que los jugadores disfrutarán en octubre. Como puedes ver en la imagen a continuación, habrá un montón de contenido que estará disponible a lo largo de las siguientes semanas, incluyendo la colección de Diablo IV que se anunció a mediados de 2026.

Todo este contenido recibirá Dead by Daylight en octubre de 2026 (imagen: Behaviour Interactive)

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