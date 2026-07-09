Los despidos en XBOX no pasaron desapercibidos por los veteranos de la industria y tal como sucede en cada recorte de personal reciente, la atención se pone en los directivos y sus decisiones.

En ese sentido, un exdesarrollador de Halo 4 arremetió contra los ejecutivos de la industria de los videojuegos y contó una anécdota sobre el infame Don Mattrick.

Desde la perspectiva del creativo, es algo que sucedió y, lamentablemente, sigue sucediendo en la industria pues los directivos no ven el potencial de innovación y creatividad, sino las posibilidades de hacer más dinero.

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Creativo de Halo 4 llama idiotas a los directivos de videojuegos y cuenta una anécdota de Don Mattrick

En medio de la polémica sobre los despidos en XBOX, Don Callan, quien fuera parte del equipo de desarrollo de Halo 4, arremetió contra los directivos de la industria del gaming.

Para ejemplificar su punto, contó una anécdota sobre Don Mattrick, el infame jefe de XBOX cuyas decisiones afectaron a la marca a tal grado que sigue sin recuperarse.

Don Callan arremetió contra los directivos del gaming

El creativo reveló que esto sucedió cuando presentaron un avance de la cuarta entrega de Halo al directivo:

"Tengo recuerdos muy claros al demostrar Halo 4 para Don Mattrick y darme cuenta de que estas personas simplemente viven en diferentes planos de la realidad. Estaba presumiendo la misión que diseñé y cuando apareció la Mantis levantó la mano y dijo al grupo: ¿Alguien aquí ha jugado Diablo 3? Luego sugirió que copiáramos la idea de una casa de subastas de dinero real para skins de mechas de campaña“.

Según el creativo, el personal que acompañaba a Don Mattrick celebraba los comentarios del directivo en un acto de adulación y no de reconocimiento. Ahora, al ver que poco ha cambiado a ese nivel, dijo esto sobre los ejecutivos:

“Los ejecutivos de videojuegos siguen siendo unos idiotas estúpidos y codiciosos de dinero“.

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