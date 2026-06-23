El periodo de consolidación parece lo peor que le ha pasado a la industria de los videojuegos. Despidos, cierres cancelaciones, incertidumbre y más. Una de las operaciones más sonadas es la de Electronic Arts (EA) que será adquirida por el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí.

Lamentablemente, la compañía tiene que dejar las finanzas lo más estables posibles para cerrar la compra y esto resulta en olas de despidos.

La más reciente se aplicó hoy y ya se revelaron los detalles, así como las áreas que impactará.

NO TE LO PIERDAS: A pesar de los reportes de cierre de estudios y despidos masivos en XBOX, aún hay esperanza para Marvel’s Blade

Nueva ola de despidos en EA antes de cerrar su venta al fondo árabe

De acuerdo con un reporte de Kotaku, EA aplicó una nueva ola de despidos como parte de su plan de saneamiento financiero y simplificación de procesos antes de cerrar la compraventa con el fondo árabe.

Según la información, en días recientes se informó a un número no revelado de trabajadores de EA en distintas oficinas y áreas que ya no forman parte de la empresa.

A saber, hay bajas en las áreas de reclutamiento, atención al cliente, sistemas de seguridad y tecnología de la información, Asimismo, se reportan despidos en la oficina de Hyderabad en India.

Hasta el momento, no se reportan despidos en estudios, por lo que los procesos de desarrollo se mantienen sin cambios y ningún videojuego se vio impactado.

¿Cuánto pagará Arabia Saudita por EA?

En septiembre de 2025 se hizo oficial la compra de EA por parte del Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí. La operación se valuó en $55 mil millones de dólares, por lo que sería la segunda más importante en la historia del gaming, solo por detrás de la Activision Blizzard a favor de Microsoft en 2020.

Como este tipo de operaciones, se sigue un proceso de revisión en busca de la aprobación de los reguladores. La expectativa es que la compra se apruebe en el tercer trimestre del año fiscal 2027.

Sin embargo, parte de ese proceso involucra que EA tenga una operación estable en todo sentido y est resultó en despido de personal, cierre de estudios y cancelaciones. Se espera que la compañía impulse nuevos proyectos después de que se cierre la compra.

ENTÉRATE: “Me dijeron loco”; Hideo Kojima quiere que OD sea el videojuego más aterrador de la historia

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente