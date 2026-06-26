Quizás algunos son demasiado jóvenes para recordarlo, pero hubo una época en la que era muy común visitar una tienda y comprar el disco o cartucho de nuestros videojuegos favoritos. Esos tiempos quedaron muy atrás con el auge del formato digital, que permite adquirir títulos casi de inmediato desde la misma interfaz de las consolas o PC.

Indiscutiblemente, esta situación provocó que el formato físico experimentara una caída gradual con el paso de los años. Si bien la mayoría de los videojuegos AAA y demás experiencias importantes tienen un lanzamiento en caja, cada vez son más los estrenos que sólo llegan a plataformas digitales.

A la luz de los acontecimientos recientes, un famoso analista de la industria hizo una advertencia que dejó helados a los coleccionistas y entusiastas: los videojuegos físicos tienen los días contados.

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Los juegos físicos dejarán de existir en menos de 10 años

El reconocido experto Mat Piscatella de Circana publicó un extenso informe en el que profundiza en las tendencias del mercado estadounidense. Una gráfica se enfocó específicamente en el auge y la caída del formato físico en las últimas 2 décadas en dicho país.

De acuerdo con los datos del analista, se puede observar un descenso constante en el gasto en juegos físicos en Estados Unidos desde 2009 hasta 2025, el cual marcó un mínimo histórico. Esa tendencia a la baja demuestra que cada vez son más los jugadores que prefieren los títulos digitales que se ofrecen en las tiendas de las consolas o PC.

En la gráfica podemos notar que la curva descendente se detuvo en el periodo de 12 meses que finalizó en mayo de 2026, donde se puede observar un ligero aumento. En ese lapso, se registraron un aproximado de $1600 millones de dólares en ingresos en videojuegos físicos, lo que representa un incremento de apenas 3% con respecto al año anterior.

Mat Piscatella remarca que más de la mitad de las consolas XBOX Series X|S que se venden en Estados Unidos carecen de un lector de discos, mientras que más de una cuarta parte de los PlayStation 5 tampoco incluyen la ranura que permite ejecutar títulos físicos.

El analista de Circana también remarca que la mayoría de las transacciones de juegos se realizan de forma digital, y hace una declaración muy interesante: “el mercado de segunda mano prácticamente no importa”

Si bien se antoja poco probable que los lanzamientos en disco y cartucho desaparezcan de la noche a la mañana, el experto opina que el ocaso para el formato físico llegará más pronto que tarde. De hecho, se muestra pesimista y cree que ese tipo de estrenos dejarán de existir en menos de una década.

“Probablemente nos quedan menos de 10 años de software en formato físico”, comentó Mat Piscatella. “Puede que no les guste todo esto, y lo entiendo. Solo les muestro algunas realidades del mercado”, concluyó. Cuando un seguidor dijo que el futuro luce oscuro para la industria, el experto se limitó a decir lo siguiente: “bueno, sí”.

Los juegos físicos podrían desaparecer dentro de la próxima década

El caso de GTA VI es la estocada final para los juegos físicos

Este reporte llega en un contexto complicado. A mediados de esta semana, Rockstar Games sorprendió a la comunidad y reveló mucha información de Grand Theft Auto VI en la previa al lanzamiento de la preventa oficial. De esta manera, ya conocemos los precios y otros detalles de la edición especial.

Como parte de esta reciente oleada informativa, se dio a conocer que las copias físicas de GTA VI estarán vacías y únicamente incluirán un código de descarga que permitirá a los jugadores acceder al título a través de las tiendas digitales de PlayStation 5 y XBOX Series X|S. Se cree que esta medida se tomó para evitar posibles filtraciones.

Si bien existen rumores que señalan que Take-Two Interactive y Rockstar Games planean lanzar una versión física que sí incluya disco en una fecha posterior, aún no hay algo confirmado de forma oficial. Mientras tanto, algunos minoristas ya mostraron su inconformidad y se negaron a vender el videojuego de mundo abierto.

En medio de la incertidumbre, los jugadores menos optimistas creen que otros estudios seguirán el ejemplo de Grand Theft Auto VI y lanzarán sus proyectos sin disco en sus respectivas ediciones físicas.

Las cajas de las ediciones físicas de GTA VI no incluirán un disco

Pero dinos, ¿aún compras videojuegos físicos? ¿Prefieres el formato digital? ¿Por qué? Comparte tus pensamientos en la caja de comentarios.

Encontrarás más información sobre GTA VI si visitas esta página.

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