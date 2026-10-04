Para nada es secreto que cada vez son más las compañías que abrazan la inteligencia artificial (IA) para crear videojuegos pese a que los fans, especialmente los de Occidente, siguen rechazándola. La industria está inclinada hacia la IA y Capcom acaba de hacer patente su interés con los planes que tiene para su próximo motor de juego.

Como lo había planeado, la compañía japonesa llevó a cabo este fin de semana la Capcom Open Conference RE:2026, enfocada en tecnología de desarrollo de videojuegos, especialmente su motor de juego, el originalmente conocido RE Engine, cuya siguiente generación se conocerá como REX.

Este motor lleva años en desarrollo, más de 2000 personas lo usan en Capcom y ha ayudado a crear muchos juegos de la última década. Sin embargo, luego de 8 años de uso se han identificado algunos desafíos que se pretenden superar no con el desarrollo de un motor desde 0, sino con adiciones de tecnología al existente.

En la conferencia (vía gamebiz), el programador especializado en el proyecto Satoshi Ishida ahondó en muchos detalles técnicos para abordar estos desafíos, pero lo que llamó la atención es que comentó que a la larga los avances tecnológicos los llevarán a convertir a REX en un “motor de juego de generación IA”.

¿Capcom usará IA con su motor REX?

Según explica el desarrollador, como REX unificó el sistema a partir de las reglas de lenguaje de programación más común del mundo, no sólo resulta sencillo de entenderlo para los humanos, sino también para la IA. Con un lenguaje base unificado, Capcom espera que en el futuro la IA pueda hacer pruebas para detectar errores, algo que es de gran ayuda para los programadores porque ahorran tiempo evitando tareas repetitivas.

Sin embargo, lo alarmante es que Capcom también espera “crear juegos juntos con la IA” y que el motor sea capaz de comprender y crear programas automáticamente; en otras palabras, IA generativa. Con el objetivo de mejorar la IA, Capcom liberó para el público algunas de estas tecnologías que desarrolló para REX como software de código abierto.

La siguiente generación del RE Engine tendrá un gran enfoque en la IA (imagen: Capcom, LEVEL UP)

Naturalmente, esto hizo a muchos sospechar sobre los planes que Capcom tiene en torno a la IA a la larga, sobre todo porque cada vez son más las compañías que usan esta tecnología para la generación de contenido incluso sin advertirlo públicamente o aunque el contenido no aparezca en la versión final del juego.

Capcom detalla estos planes de incorporar IA en REX días después de que la CESA informara que alrededor de 85.8% de los desarrolladores japoneses usan IA generativa en sus proyectos.

Capcom y la IA generativa

Hay, pues, razones para que los jugadores estén preocupados por esta decisión de Capcom. No obstante, hay que recordar también que la compañía japonesa ha sido de las que han abordado el tema abierta y claramente.

A mediados de este año, Capcom comentó que la IA aún es incapaz de igualar a los artistas y creativos, razón por la cual sólo usa esta tecnología para llevar a cabo tareas rutinarias y repetitivas.

Asimismo, un poco antes aseguró que no incluirá ningún recurso generado por IA en sus juegos luego del escándalo que causó NVIDIA tras usar en Resident Evil Requiem su filtro IA DLSS 5.

La presentación del nuevo DLSS 5 con Resident Evil Requiem generó una oleada de críticias de los fans

¿Qué opinas de la decisión de Capcom?, ¿temes que la compañía termine usando IA generativa en sus juegos? Cuéntanos en los comentarios.

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