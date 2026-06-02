El martes de 2 junio de 2026 fue un día especial para miles de fanáticos porque tuvo lugar la más reciente edición del State of Play, un evento en vivo en el que Sony compartió avances de los próximos juegos first-party y títulos de terceros que llegarán a PS5. Como era de esperar, uno de los grandes ausentes fue la franquicia Destiny.

Lo anterior resultará poco sorprendente, pues Bungie confirmó hace un par de semanas que la segunda entrega de la saga dejará de recibir contenido sustancial después del estreno de la actualización Monument of Triumph de este 9 de junio.

Es poco probable que el estudio dé marcha atrás y decida extender el soporte de Destiny 2, pero los fanáticos se niegan a perder la esperanza. Además, y ante los reportes que señalan que el futuro de la franquicia es incierto, decenas de usuarios recurrieron al State of Play para expresar su entusiasmo por la serie de ciencia ficción.

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El State of Play se llena de peticiones para salvar la franquicia Destiny

Justo como se prometió, la transmisión en vivo de PlayStation tuvo lugar durante la tarde del martes 2 de junio. Pero antes de que iniciara el evento, el chat en vivo tanto en YouTube como en Twitch se empezó a llenar de comentarios relacionados con la saga de Bungie.

Alrededor de 3 horas antes de que comenzara el stream dedicado a Marvel’s Wolverine y más juegos, había alrededor de 6000 espectadores y muchos de ellos escribían comentarios como “Queremos Destiny 3” y “¡Salven a Destiny! Una vez que empezó el showcase, el número de mensajes aumentó considerablemente.

La comunidad estuvo más presente en Twitch, donde el chat en vivo del State of Play se llenó de emoticones de Destiny y comentarios relacionados con la olvidada franquicia de Bungie. Además, el hashtag #WeWantDestiny3 se volvió tendencia durante la transmisión en vivo.

Incluso algunos creadores de contenido como los streamers Aztecross y Luckyy10p diseñaron emojis especiales para llenar el chat. El stream de YouTube estuvo más calmado, pero aun así era posible leer algunos comentarios de fans desesperados que pedían a PlayStation no dejar a un lado la franquicia de temática espacial.

El chat en vivo del State of Play se llenó de comentarios relacionados con Destiny 3

Aunque las noticias relacionadas con State of Play brillaron por su ausencia en el showcase de PlayStation, sí hubo novedades sobre Marathon, el más reciente proyecto de Bungie. En el evento vimos el contenido que llegó en la Temporada 2 del título multijugador.

Destiny está en la cuerda floja

Es entendible por qué los fanáticos acudieron en masa al State of Play y llegaron el chat con mensajes de apoyo para la franquicia. Y es que, poco después de darse a conocer que la segunda entrega perderá soporte y dejará de recibir nuevo contenido, surgieron reportes que señalan la situación compleja que se vive en el interior de Bungie.

Un informe del confiable periodista Jason Schreier de Bloomberg reveló que, tras el fin de Destiny 2, no hay otro gran proyecto en producción más allá de nuevo contenido para Marathon. Se dice que Destiny 3 tampoco está en desarrollo, y que Sony rechazó las últimas propuestas del estudio.

A la luz de estos reportes, los fanáticos se organizaron en redes sociales y crearon una petición en Change.org para salvar la franquicia. Miles de jugadores ya firmaron la solicitud y mostraron su apoyo a la serie, pero está por verse si esta iniciativa tiene algún impacto.

Mientras tanto, los jugadores planean reunirse el 9 de junio para intentar romper un nuevo récord de usuarios concurrentes y superar el pico máximo de Marathon para demostrar que la franquicia aún tiene una comunidad fiel.

La franquicia está en peligro y Destiny 3 podría nunca ver la luz del día

Pero dinos, ¿crees que los fans actuaron correctamente? ¿Fuiste una de las personas que comentó en el chat? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás todos los anuncios del State of Play si visitas esta página.

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