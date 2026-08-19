Dragon Ball Super por fin regresará en 2026 tras años de ausencia, y en esta ocasión lo hará con un remake que readaptará las primeras sagas del anime con una mejor animación y otros cambios. El estudio aún se guarda muchos detalles, y cuestiones como la fecha de estreno y el número de episodios permanecen como un misterio.

Eso sí, y de acuerdo con una reciente filtración proveniente de una de las personalidades más famosas dentro de la comunidad, parece que la nueva versión del show animado tendrá una duración limitada y presentará menos capítulos. Además, se pone en duda que los arcos finales de la serie original tengan una adaptación.

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Remake de Dragon Ball Super tendría 20 episodios, igual que DB Daima

Los fanáticos estarán de acuerdo en que el anime de Toei Animation está lejos de ser perfecto, pues durante su primera etapa enfrentó problemas de producción que derivaron en una animación de muy mala calidad y una narrativa con ritmo desigual. La situación mejoró sustancialmente durante el arco del Torneo del Poder, uno de los favoritos de los fans.

Así pues, hay muchas expectativas en torno a Dragon Ball Super: Beerus, nombre que recibe el remake. El lanzamiento está previsto para otoño de 2026, por lo que muy pronto debería haber noticias oficiales. Mientras tanto, el experto Geekdom101 reveló el supuesto número de episodios que tendrá la nueva versión de la serie.

De acuerdo con el filtrador, el show solamente adaptará los primeros 3 arcos: La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer y el Torneo de Champa. En total, el anime tendría 20 episodios. Para contextualizar, la serie original necesitó 46 capítulos para narrar estas historias.

De acuerdo con los informes, el primer arco del remake de Dragon Ball Super estará compuesto por 6 capítulos, mientras que la saga que trae de regreso al villano de Namek sólo tendría 7 episodios. Finalmente, la parte de la historia en la que Goku se enfrenta a Hit por primera vez también tendría 7 capítulos.

Esta sería el número de episodios de cada arco del remake de Dragon Ball Super:

La Batalla de los Dioses ― 6 capítulos

La Resurrección de Freezer ― 7 capítulos

El Torneo de Champa ― 7 capítulos

Hay reportes contradictorios sobre el tema, pues otras fuentes comparten una distribución distinta. Pero todas las filtraciones coinciden en que la nueva versión del anime sólo tendrá 20 episodios. La menor cantidad de tiempo seguramente obligará al estudio a eliminar el relleno, aunque está por verse si se agregarán escenas exclusivas del manga de Toyotaro.

Aunque puede saber a poco, vale la pena recordar que Dragon Ball Daima, una serie que se ambienta entre los acontecimientos de DBZ y DBS, tuvo la misma cantidad de capítulos para narrar su historia.

En abril de 2026 surgió otro reporte que, de igual forma, indicó que el anime tendría 20 episodios. La fuente señaló en aquel momento que Toei Animation no realizaría nuevas versiones de los arcos de Black Goku ni del Torneo del Poder. Por supuesto, es importante recalcar que esta información aún no está confirmada.

El esperado remake de Dragon Ball Super sólo tendría 20 episodios

Pronto habrá noticias oficiales de Dragon Ball Super: Beerus

Hace un par de semanas se reveló que Dragon Ball Super: Beerus estaría presente en la Comic-Con de New York, que se llevará a cabo durante el otoño. En aquel entonces, solamente se informó que la franquicia tendría una exhibición de figuras coleccionables, videojuegos y anime.

Sin embargo, se desconocía si la serie animada tendría una presentación formal. Fue hasta el 19 de agosto de 2026 cuando se reveló que el remake del anime tendrá un panel especial en la NYCC. El evento se llevará a cabo el próximo 8 de octubre de 2026 a las 12:00 PM en el Empire Stage.

Rumores previos señalaban que Dragon Ball Super: Beerus debutaría en algún punto de octubre, una teoría que acaba de ganar más fuerza con el reciente anuncio de Toei Animation y la convención de cómics. Se espera que el debut tenga lugar poco antes o después de la presentación.

En caso de que la nueva versión del anime realmente sólo tenga una duración de 20 episodios, cabe la posibilidad de que Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, que adaptará los acontecimientos de la saga de Moro, debute en 2027; sin embargo, documentos oficiales sugieren que el lanzamiento podría tener lugar hasta 2028 o más allá.

Mientras los fans esperan el regreso del anime, Toyotaro, alumno de Akira Toriyama y responsable del manga, compartió una ilustración especial que permitió ver por primera vez en la historia de la franquicia a la madre de Vegeta. Ahora, los fans esperan que dicho personaje tenga una participación en una hipotética continuación de la serie.

Dragon Ball Super: Beerus se estrenaría en octubre de 2026 y sólo adaptaría los primeros 3 arcos del anime

Pero cuéntanos, ¿te emociona el regreso del anime? ¿Te gustaría que se elimine el relleno o prefieres que se adapte toda la serie? Déjanos leerte en los comentarios.

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