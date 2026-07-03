En este momento, PlayStation es el enemigo público número 1 de los videojuegos. Sony anunció que a partir de 2028 no lanzará más discos para sus consolas, por lo que se considera el golpe mortal para el formato físico. La ola de críticas no se hizo esperar, pero ya hay respuesta de la compañía japonesa.

El panorama no luce tan fatídico como se espera, al menos no para los socios de PlayStation pues el soporte para el formato físico seguirá después de 2028, aunque con algunas restricciones.

La empresa sigue firme en su propósito de terminar con la producción de discos para sus consolas PlayStation, pero no sería tan radical cuando llegue la fecha indicada.

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Sony aclara que seguirá dando soporte al formato físico en PlayStation bajo estas condiciones. ¿Se echaron para atrás?

De acuerdo con un reporte del periodista Stephen Totilo de GameFile, Sony envió un comunicado a sus socios en el que informa lo que pasará con el formato físico en PlayStation a partir de 2028 y las opciones que tendrán antes de esa fecha.

Según la información, la empresa japonesa permitirá que los desarrolladores y editores third-party puedan lanzar discos para consolas PlayStation después de 2028. Sin embargo, tienen desde hoy y hasta antes de que se indique una fecha específica para hacer sus órdenes de fabricación de discos.

Básicamente, Sony pone en la mesa la opción de reservar una cantidad de copias físicas antes de 2028, mismas que se seguirán vendiendo durante y después de ese año hasta que se agote el stock.

En el comunicado, Sony menciona que en fecha posterior informará a los estudios y editores sobre el nuevo proceso de reserva de copias físicas que se imprimirán en sus fábricas durante el siguiente par de años.

La compañía japonesa trata de asegurar que los jugadores puedan comprar discos durante este año, 2027 y 2028 de los juegos que se lancen en este periodo. Sin embargo, hay un detalle a considerar.

La medida solo aplica hasta la fecha límite y Sony ofrece ediciones físicas con código de descarga

Aunque la medida es paliativa, el objetivo general se mantiene pues Sony confirmó que esta opción solo estará disponible para los juegos que actualmente están en el mercado y aquellos que se lanzarán en el siguiente par de años.

La compañía reafirmó que una vez que llegue la fecha en que no hará más copias físicas e 2028 no habrá marcha atrás. Ningún juego que salga posterior al límite establecido podrá reservar copias físicas y solo tendrá opciones digitales.

La expectativa es que las tiendas manejen la presentación “física” que incluye la caja con la portada y en el interior se encuentra un código de descarga. También se piensa que podrían venderse en forma de tarjetas, pero no hay nada confirmado.

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