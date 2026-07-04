Miles de jugadores quieren que PlayStation pague las consecuencias por enterrar el formato físico. Luego de que la compañía anunció que dejará de producir juegos en discos a partir de 2028, una ola de críticas se extendió por las redes sociales y diversos foros.

A pesar de que la compañía ya hizo una importante aclaración sobre su nueva política, la realidad es que la comunidad sigue enfurecida y busca formas de “castigar” a PlayStation. Grupos de fanáticos se han organizado para cancelar masivamente su suscripción a PlayStation Plus, mientras que otros cancelarán sus preventas de esperados juegos, incluyendo Marvel’s Wolverine.

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Jugadores se desuscriben de PS Plus y cancelan preventas de juegos para mandar un mensaje

Luego de que PlayStation anunciará el final del formato físico en su ecosistema e hiciera un giro de negocio en su fábrica de discos más importante, la comunidad se organizó en las redes sociales para hacer un boicot. Cientos de jugadores acordaron cancelar PlayStation Plus, como una respuesta contundente a la polémica decisión.

Una parte de la comunidad cree que la mejor forma de protestar es castigar el bolsillo de PlayStation y Sony. Por ello, se organizaron para cancelar de forma masiva sus suscripciones a PlayStation Plus, servicio que es uno de los pilares del negocio de las empresas.

Otros jugadores empezaron a cancelar sus preventas de juegos como Marvel’s Wolverine, el exclusivo de PS5 más importante de este año. Consideran que no apoyar un lanzamiento tan significativo también mandará un mensaje claro a PlayStation.

Parte de la comunidad quiere llevar este boicot más allá y empezar a cancelar sus preventas de GTA VI, el título más esperado de la última década. Jugadores piensan que el juego de Rockstar Games venderá muy bien en PS5, así que restarle unos cuantos miles de copias en preventas sería otra forma de sancionar a PlayStation tras anunciar el fin del formato físico.

Jugadores protestaron contra PlayStation ante la inminente desaparición del formato físico

"“¡Sigan difundiendo la información y no dejen que Sony se salga con la suya!. Si quieren asegurarse de que su voz se escuche de verdad en PlayStation, ¡cancelen PlayStation Plus!”, afirmó un fan que pidió a toda la comunidad tomar acciones para evitar que los juegos en discos desaparezcan.

Decenas de jugadores compartieron capturas para comprobar que, efectivamente, están cancelando sus suscripción al servicio o sus preventas de los juegos mencionados.

Keep spreading the word and don't let SONY get away with this!



If you want to make sure your voice gets heard for real for playstation, unsubscribe to Playstation plus!



How to do it:

1. Web Browser:

Account Management → Subscription → Cancel Subscription



2. PS5 Console… pic.twitter.com/jsqa0Gybnb — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) July 2, 2026

Un boicot que dividió la opinión de la comunidad

Muchos jugadores celebraron estos intentos por proteger el formato físico, pues ello implica defender el coleccionismo, el mercado de segunda mano y la preservación. Sin embargo, no todos piensan que los boicots sean buena idea y que vayan a funcionar.

La mayoría coincide en que desuscribirse de PlayStation Plus es una buena idea para mandar un mensaje a Sony; sin embargo, cancelar las preventas de Marvel’s Wolverine, un juego que debutará en formato físico, no tiene mucho sentido. Algunos jugadores creen que este movimiento sólo afectará de manera negativa a Insomniac Games.

En cuanto a las cancelaciones de las preventas de GTA VI, muchos creen que el boicot será mínimo, pues la emoción que genera el título de Rockstar Games no se apagará ni con la polémica en curso.

Jugadores tienen en la mira a Marvel's Wolverine para hacer un boicot a PlayStation

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