El primer XBOX pasará a la historia como una de las consolas más icónicas, pues presenta un diseño reconocible al instante y, por si fuese poco, tiene un excelente catálogo de juegos. Ahora, 25 años después de su estreno original, esta pieza clásica de hardware regresará, pero no como los fanáticos imaginan.

A mediados de esta semana, Microsoft anunció un nuevo lanzamiento relacionado con su antigua plataforma de 2001. Los fanáticos tendrán la oportunidad de adquirir un artículo de colección que forma parte de los festejos por el 25.° aniversario de la marca, pero lo mejor será que preparen la cartera porque es muy costoso.

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Mattel y Microsoft lanzarán una réplica exacta del primer XBOX

Seguramente muchos imaginaban que la consola original regresaría con algún tipo de relanzamiento, quizás similar al NES Mini de Nintendo o el NeoGEo AES+ de SNK. Lamentamos decepcionarlos, pues sólo se trata de una réplica 1:1 del primer XBOX. Aun así, es un artículo imperdible para los coleccionistas y los fans acérrimos de la marca.

Microsoft hizo el anuncio oficial a través de sus redes y compartió los primeros detalles de esta genial pieza armable fabricada por Mattel, una de las marcas de juguetes más famosas del mundo. El modelo a escala capta a la perfección el aspecto moderno de la plataforma clásica de la compañía estadounidense, y presenta multitud de accesorios.

De acuerdo con la descripción oficial, el paquete incluirá una réplica exacta del XBOX original y su mando, y lo mejor es que ambos modelos son totalmente construibles y tienen luces realistas, sonidos y otros detalles. El control Duke también presenta botones XYBA funcionales.

La figura temática inspirada en la consola de Microsoft está compuesta por un total de 3509 piezas, por lo que las personas deberán invertir una cantidad de tiempo considerable para armarla. De hecho, el sitio web oficial de Mattel revela que el set está pensado para fanáticos de 17 años o más.

Por otra parte, la réplica a escala del XBOX estará acompañada de 3 dioramas inspirados en Psychonauts, Halo y The Elder Scrolls III: Morrowind, que fueron algunos de los juegos exclusivos más icónicos de la consola. Incluso el paquete incluirá minifiguras NanoWorld de 2.5 cm del Master Chief, Dagoth Ur y otros personajes.

Así luce a nueva réplica 1:1 del XBOX original de Mattel Brick Shop

Un set perfecto para celebrar el 25.° aniversario de XBOX

El set de XBOX y Mattel se pondrá a la venta el próximo 16 de octubre de 2026, justo a tiempo para celebrar el 25.° aniversario de la consola que lo empezó todo. La preventa ya está activa en tiendas digitales, pero es probable que el precio elevado asuste a algunos fanáticos.

Este modelo a escala cuesta $323 USD en Amazon y en el sitio web oficial de Mattel Creations, mientras que en Best Buy está disponible por $329.99 USD. En Amazon México, el paquete tiene un precio de $5601 MXN.

Vale la pena señalar que este set no es el único objeto inspirado en el XBOX original que debutará este año como parte de los festejos del 25.° aniversario. Durante su presentación de verano, Microsoft confirmó un modelo especial del XBOX Series X que tiene una estética traslúcida muy parecida al de la consola retro de 2001.

Como un acto de buena fe, Asha Sharma, la nueva directora de la marca que reemplazó a Phil Spencer a principios de este año, informó que todos los asistentes del evento podrían obtener de forma gratuita un ejemplar de la consola de edición limitada.

Contenido del modelo a escala de XBOX producido por Mattel

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