Hasbro y Nintendo cumplieron su palabra y revelaron una gran sorpresa para los fanáticos de The Legend of Zelda: una nueva y atractiva línea de figuras inspirada en uno de los mejores título de la saga. Ve preparando tu tarjeta, pues los coleccionables de Link, Zelda y Ganondorf ya tienen fecha y precio.

Como parte de San Diego Comic-Con 2026, las compañías presentaron los primeros productos que llegarán a las tiendas gracias a su nueva alianza, que confirmaron a mediados de este mes. Las figuras forman parte de las celebraciones por el 40.° aniversario de The Legend of Zelda, así que rendirán tributo a sus personajes más icónicos.

Así luce la nueva figura de Link que llegará a tu estantería

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¿Cuándo se estrenan las nuevas figuras de The Legend of Zelda que lanzarán Hasbro y Nintendo?

El legado de The Legend of Zelda es enorme y su universo está repleto de personajes que lucirían muy bien en tus vitrinas. Hasbro y Nintendo decidieron ir a la segura e iniciar su nueva colección con figuras de Link, Zelda y Ganondorf, en su diseño de Tears of the Kingdom.

Los coleccionables están dirigidos a coleccionistas casuales, pero también a los apasionados de las figuras que aman la franquicia de Nintendo. Cada una mide aproximadamente 15 cm y tiene 20 puntos de articulación. Además, incluyen varios accesorios, como la Master Sword y el escudo Hyliano de Link, que ayudan a que se vean aún más increíbles.

Si estás interesado en estos nuevos productos, debes saber que su preventa inicia hoy, 22 de julio, a las 6:00 PM, hora de la Ciudad de México. Hasbro las distribuirá en su tienda online, pero se espera que en el futuro estén disponibles en cadenas de minoristas.

De acuerdo con su página oficial, los envíos de los productos iniciarán en algún punto de mayo de 2027, así que podrás presumirlos a tus amigos hasta inicios del próximo año.

Nintendo y Hasbro anunciaron un acuerdo de varios años para lanzar diversos tipos de productos de The Legend of Zelda. De hecho, se espera que las compañías produzcan coleccionables inspirados en la película live-action de la franquicia, que también debutará a principios de 2027.

La figura de Zelda que Hasbro lanzará en 2027

¿Cuánto costarán y qué incluirán las figuras de Link, Zelda y Ganondorf?

Gracias a que las preventas iniciarán en cuestión de horas, ya conocemos el precio y el contenido de cada figura. Link incluirá la Master Sword, su escudo Hyliano y una mano intercambiable con poderes Zonai.

Por su lado, Zelda llegará a las estanterías con la versión deteriorada de la Master Sword y una mano intercambiable para empuñar el arma. Las figuras de los protagonistas se venderán por $27.99 USD cada una.

Por último, Ganondorf incluirá su espada, su cubierta y una mano intercambiable para empuñarla. Es importante mencionar que la figura del villano será la más cara de todas. Abajo está la lista de precios oficiales:

La figura del imponente Ganondorf será la más cara de la colección

Link - $28 USD

Zelda - $28 USD

Ganondorf - $43 USD

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