Los fans del anime están contando los días para el estreno de Dragon Ball Super: Beerus, la versión nueva y mejorada de la popular serie de Akira Toriyama. La producción de Toei Animation ha generado bastante emoción, pero también incertidumbre por los tropiezos que tuvo la adaptación original del manga.

Masako Nozawa, voz de Goku, y otros actores de la franquicia están convencidos de que Dragon Ball Super: Beerus será justo lo que los seguidores de la saga esperan. Para acabar con las dudas de todo el fandom preocupado, hablaron sobre el anime y lo recomendaron durante un panel que se celebró en la Comic-Con 2026 de Nueva York.

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Voces japonesas de Goku y Bills recomendaron Dragon Ball Super: Beerus

Para nadie es un secreto que Dragon Ball Super dejó un sabor agridulce entre los fans de Goku, Vegeta y compañía. El anime recibió múltiples críticas por su calidad de animación y ritmo, algo que Toei Animation arreglará en Dragon Ball Super: Beerus para ser más fiel al manga de Akira Toriyama.

Por supuesto, Masako Nozawa retomará la voz de Goku en este relanzamiento, que promete una mejor calidad visual, escenas más impactantes y algunos ajustes narrativos. En la Comic-Con 2026 de Nueva York se llevó a cabo un panel especial para revelar los detalles sobre el estreno de Dragon Ball Super: Beerus el próximo 11 de octubre.

El evento tuvo la participación de invitados muy especiales, entre ellos Nozawa, quien compartió un importante mensaje por medio de un video que se transmitió para los fans. La actriz invitó a los amantes de Dragon Ball a disfrutar el nuevo anime, pues quiere que el legado de Toriyama siga vivo.

“Goku y sus amigos se hacen cada vez más fuertes, y la historia que creó Toriyama-sensei es realmente cautivadora. Me encantaría que la gente de todo el mundo la disfrutara”, afirmó Nozawa.

En el panel, que contó con la asistencia de más de 3000 aficionados, estuvo presente Koichi Yamadera, actor que da voz a Bills en Japón. Él también hizo una breve invitación para que el público disfrute la serie completa, pues quiere que revivan las locuras de su personaje.

“Bills aparece en el título, así que no se pierdan a Bills en acción: ¡qué genial, qué aterrador, qué fuerte!“, afirmó Yamadera. El panel cerró de una forma muy especial: Nozawa hizo un Kamehameha con todos los asistentes, antes de la transmisión del capítulo 1 de Dragon Ball Super: Beerus.

Masako Nozawa cree que los fans quedarán satisfechos con Dragon Ball Super: Beerus

Actores estadounidenses de Dragon Ball también están emocionados por el regreso de Super

En el Javits Center de Nueva York también se reunieron Jason Douglas, Ian Sinclair y Monica Rial, las voces de Bills, Whis y Bulma en Estados Unidos. Mientras que la actriz fue la maestra de ceremonias, los actores compartieron su pasión por la franquicia y el estreno de Dragon Ball Super: Beerus.

Dougla aseguró que la obra de Toriyama tiene todos los ingredientes para interesarse por ella como actor. Por su lado, Sinclair explicó cómo Dragon Ball le cambió la vida y habló sobre su pasión por todo lo relacionado con su universo.

“La razón por la que me convertí en actor es que me enamoré de los buenos guiones, los personajes interesantes y la acción emocionante. Dragon Ball como serie lo tiene todo”, compartió Douglas.

“Si me dijeran que sólo puedo estar en una serie en mi vida, y que esa es Dragon Ball, sería más que feliz. Amo muchísimo esta serie, y es increíble formar parte de ella y estar en una sala con tanta gente que ama lo mismo que yo”, finalizó Sinclair.

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