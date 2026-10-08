Dragon Ball Super: Beerus promete ser uno de los animes más importantes de lo que resta de 2026. Su estreno tendrá lugar esta misma semana, y poco a poco salen a la luz nuevos detalles que nos permiten saber dónde y cómo ver los nuevos episodios. Ahora, se acaba de confirmar un nuevo servicio de streaming para disfrutar la serie en nuestra región.

Posiblemente estamos ante la producción más accesible en la historia de la franquicia, pues ya se confirmaron hasta 4 plataformas que alojarán los próximos capítulos en México y el resto de Latinoamérica. Los fanáticos de otras partes del mundo también tendrán muchas opciones para presenciar el regreso de Goku.

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Dragon Ball Super: Beerus también se estrenará en Disney+

Hace un par de semanas, Toei Animation levantó el telón y dio a conocer que el remake del show original de 2015 llegaría a la televisión japonesa el 11 de octubre de 2026 a través de la señal de la cadena Fuji TV. Aquel anuncio también reveló que la serie se estrenará en Prime Video y U-Next en su país natal.

En días posteriores, se confirmó el estreno internacional de Dragon Ball Super: Beerus a través de múltiples plataformas de streaming. El primero en levantar la mano fue Netflix, y después se confirmó que HBO Max también agregará a su catálogo los próximos episodios de la serie animada.

Por último, Crunchyroll también reveló que alojará esta producción japonesa. Ya existen muchas opciones para ver el show, y otro servicio de suscripción acaba de dar un paso al frente.

A través de una publicación en redes sociales, Toei Animation confirmó que el estreno de Dragon Ball Super: Beerus está muy cerca. En el mismo post, invitó a los fanáticos a visitar su sitio web oficial para obtener información adicional sobre las plataformas que transmitirán el anime en los próximos días.

Así pues, sobresalió que la página de Internet menciona a Disney+ en Latinoamérica, lo que confirma que dicho servicio de streaming también estrenará el anime en México y otros países.

Tristemente, el sitio web no incluye información sobre la fecha de estreno, así que se desconoce si esa plataforma de suscripción recibirá los nuevos episodios justo después de la emisión en Japón, o si el lanzamiento tendrá lugar un par de días después, tal como sucederá con Netflix y HBO Max.

Dragon Ball Super: Beerus confirma su estreno para Disney+

Crunchyroll sería la mejor plataforma para ver Dragon Ball Super: Beerus

La página de Toei Animation también confirma que Dragon Ball Super: Beerus se transmitirá en Disney+ en Canadá, mientras que los fanáticos de Estados Unidos podrán disfrutar el remake a través de Hulu. Estos servicios se unen a una extensa lista de plataformas que alojarán la serie basada en la obra de Akira Toriyama.

En ese sentido, la compañía confirma que Crunchyroll y Netflix serán los únicos servicios que transmitirán el programa de televisión en prácticamente todo el mundo, incluidos Latinoamérica y España. Así pues, ¿cuál es la mejor opción para ver este show animado?

Sin duda, Crunchyroll se alza como la opción ideal. Esto lo decimos porque el servicio especializado en anime dará inicio a la transmisión de Dragon Ball Super: Beerus este mismo 11 de octubre de 2026, lo que significa que recibirá los episodios poco después de su debut original en Japón.

Por ahora, se desconoce si alguna de las plataformas tendrá una versión del anime con doblaje al español latino u otros idiomas.

Dragon Ball Super: Beerus es una versión mejorada del anime de 2015 que presenta una animación renovada y un estilo artístico más consistente. Además, sus responsables prometen que se realizaron algunos cambios narrativos para apegarse más a la visión original del maestro Akira Toriyama, aunque se desconoce el verdadero impacto de esos ajustes.

Dragon Ball Super: Beerus debutará á el 11 de octubre de 2026

Pero cuéntanos, ¿te emociona el regreso de Goku? ¿Dónde verás el anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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