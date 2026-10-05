No cabe duda que Dragon Ball Super: Beerus es uno de los animes más esperados para la actual temporada de otoño 2026. Había muchas preguntas sobre su lanzamiento occidental, pero, afortunadamente, las dudas se esclarecieron poco a poco durante los últimos días. Ahora, ya sabemos que Crunchyroll transmitirá los nuevos episodios.

Además, el servicio de streaming especializado en series animadas y películas japonesas será la opción ideal para ver la nueva producción de Toei Animation. Esto debido a que la plataforma emitirá los capítulos prácticamente al mismo tiempo que en Japón, así que la brecha entre el estreno original y la retransmisión será las más corta.

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Dragon Ball Super: Beerus ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll

En septiembre, los responsables de la franquicia dieron a conocer que la versión “mejorada” del anime de 2015 se estrenará el 11 de octubre de 2026 en Japón por medio del canal de televisión Fuji TV. El comunicado oficial también reveló que habría un estreno mediante plataformas de streaming, con Prime Video como el primer servicio confirmado.

Sin embargo, había muchas preguntas sobre cuándo y cómo se transmitiría los nuevos episodios de Dragon Ball Super: Beerus en Latinoamérica y el resto del mundo. Ya comemos la respuesta, y los fanáticos que esperan disfrutan los capítulos lo más pronto posible estarán felices.

A través de un comunicado de prensa oficial, Crunchyroll reveló que alojará la próxima serie de Toei Animation basada en la obra de Akira Toriyama. La fecha de estreno será el 11 de octubre de 2026, es decir, el mismo día que en Japón. El anuncio no especifica a qué hora se estrenarán los episodios, pero se espera que sea poco después de su debut original.

La cuenta oficial del servicio de streaming ya había confirmado el estreno del show protagonizado por Goku, Bills, Gohan, Vegeta y Piccolo para España y Francia; sin embargo, aún no había una confirmación para México, Estados Unidos y otros países. Eso acaba de cambiar.

Crunchyroll reveló que transmitirá Dragon Ball Super: Beerus en múltiples territorios, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Sudeste Asiático, Europa y, más importante aún, Latinoamérica. Además, los fanáticos tendrán múltiples opciones de traducción para disfrutar la serie animada.

La plataforma de streaming presentará el anime con las voces originales en japonés, y subtítulos al español. Al menos por ahora, se desconoce si este remake tendrá doblaje latino. Recordemos que la versión doblada de la serie de 2015 se estrenó en 2017, aproximadamente 2 años después del lanzamiento original.

Dragon Ball Super: Beerus ya tiene fecha de estreno oficial en Crunchyroll: 11 de octubre de 2026

Otras plataformas de streaming también transmitirán Dragon Ball Super: Beerus

En definitiva, estamos en una época para ser fanáticos de la industria del anime. Dragon Ball Super: Beerus formará parte de la alineación de la temporada de otoño 2026 de Crunchyroll, la cual también presentará el estreno de los nuevos episodios de Black Clover y otras series populares.

Si bien Crunchyroll es la mejor opción para ver el show de Toei Animation debido a que lanzará los capítulos poco después de su estreno en Japón, también habrá otras alternativas que permitirán ver la versión “mejorada” de la serie de 2015.

La semana pasada, Netflix confirmó que Dragon Ball Super: Beerus llegará a su catálogo el 17 de octubre de 2026, casi una semana después del estreno en Crunchyroll. En una línea similar, la serie estará disponible en México y el resto de LATAM a través de HBO Max y se prevé que el debut tenga lugar poco antes, el 16 de octubre.

Este remake presenta una mejor dirección artística y una animación totalmente renovada que corrige los problemas de la serie original. El productor Akio Iyoku también reveló que esta versión realizará cambios en la narrativa para mantenerse más fiel a la visión del maestro Akira Toriyama.

Dragon Ball Super: Beerus también se estrenará en HBO Max y Netflix en Latinoamérica y más países

Pero cuéntanos, ¿te emociona el estreno del anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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