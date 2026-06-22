Tras dar rienda suelta a su creatividad con las 2 entregas de Death Stranding, Hideo Kojima y Kojima Productions trabajan en su siguiente proyecto. OD (Overdose) es una experiencia de terror que se realiza con el apoyo de XBOX Game Studios.

Sin embargo, llegar a esta parte del proceso no fue fácil pues en un inicio ninguna compañía quería hacerse cargo del título dado su concepto y la manera de ejecutarlo. Pensaban que sería imposible.

Recientemente, el creativo japonés reveló nuevos detalles de este juego de terror y cómo es que se cruzaron los caminos de su equipo de desarrollo y de XBOX.

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Kojima asegura que otras compañías lo llamaron loco cuando presentó el concepto de OD

Recientemente, Hideo Kojima y Kojima Productions revelaron a Entertainment Weekly nuevos detalles de OD, su siguiente proyecto que es una experiencia de terror que busca empujar los límites del género y de los videojuegos mismos.

El creativo reveló que se trata de un nuevo sistema de juego que conceptualizó mientras desarrollaba Death Stranding.

Cuando presentó el proyecto a varias compañías en busca de un editor, la mayoría le dijeron que “estaba loco”, pues no entendieron el concepto y en dado caso consideraron que ejecutarlo en un videojuego sería imposible.

En ese contexto, Kojima reveló que fue Phil Spencer y XBOX quienes quedaron sorprendidos con la propuesta de OD y decidieron apoyar su desarrollo.

OD pretende ser el videojuego más aterrador de la historia

Una de las deudas de Kojima con el gaming es un juego de terror, esto tras el avance de lo que alguna vez fue P.T. (Silent Hills) con Guillermo del Toro antes de la ruptura con Konami.

Con OD, el creativo japonés y su estudio tendrán la oportunidad de hacerlo. Al respecto, Kojima reveló que el proyecto ya se encuentra en fase de filmación con todos los actores. En esta era, el creativo apuesta por actores reconocidos y por el realismo en sus juegos.

Por otra parte, aseguró que quiere hacer el videojuego más aterrador posible. Kojima mencionó que desea ir más allá de los límites, pero también ofrecerá algo a quienes deseen seguir jugando aun cuando estén aterrorizados:

“Quiero ir más allá del límite de lo ‘espeluznante’ que otros juegos han alcanzado. Es un título de un solo jugador y quiero hacerlo lo más aterrador posible. Pero para aquellos que podrían dejar de jugar cuando se vuelva demasiado aterrador, he pensado en un sistema que les permitirá seguir adelante“.

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