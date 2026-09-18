La revelación de Metal Slug Ultimate Collection generó mucho entusiasmo entre los fanáticos de la franquicia, pero hubo un detalle que decepcionó a varios: el título sólo fue confirmado como lanzamiento digital para PS5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, XBOX Series X|S y PC.

El formato físico tiene prácticamente los días contados luego de la decisión que tomó PlayStation, así que los juegos en disco serán cada vez más escasos. Los fans de Metal Slug consideran que la nueva colección merece un lanzamiento físico para celebrar como se debe los 30 años de la franquicia.

La buena noticia es que SNK escuchó sus quejas y ya tomó una importante decisión al respecto. Además, el estudio explicó por qué Metal Slug XX no forma parte de esta recopilación, a pesar de su importancia en la historia de la saga.

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Metal Slug Ultimate Collection tendrá edición física tras las quejas de los fans

Metal Slug Ultimate Collection es auténtica historia de los videojuegos, pues reunirá más de 30 años de legado de la franquicia run and gun. Este lanzamiento recopilará 10 títulos clásicos que llegarán con una infinidad de extras, como un museo y nuevas funciones para hacer sus partidas un poco más accesibles.

Al parecer, el plan original de SNK era distribuir la colección únicamente en digital, pues las tendencias han demostrado que es el formato que domina en la industria. Sin embargo, los fans de la franquicia protestaron y exigieron un lanzamiento físico. Consideran que Metal Slug se merece algo especial por su 30.° aniversario y que una edición en disco de Ultimate Collection sería una genial forma de rendirle un homenaje.

Por medio de las redes sociales de la franquicia, SNK compartió una muy buena noticia, pues al final Metal Slug Ultimate Collection sí tendrá una edición física. La compañía explicó que la opinión de sus fanáticos es muy importante, así que decidió cumplirles su sueño.

“De todos los comentarios que hemos recibido, un tema en particular ha aparecido con frecuencia: la edición física de Metal Slug Ultimate Collection. ¡Nos complace confirmar oficialmente que habrá una edición física! Estén atentos a más detalles en el futuro", reveló SNK.

El estudio agradeció a los jugadores por su retroalimentación y pasión por la saga. Por ahora, no hay información sobre la fecha de lanzamiento ni el precio de la edición física de la colección. Tampoco está claro si llegará a todas las plataformas o si sólo llegará a sistemas como PS5 y las consolas de Nintendo.

SNK apoyará el formato físico y complacerá a los fans con Metal Slug Ultimate Collection

¿Por qué Metal Slug XX no estará en Ultimate Collection?

Otro detalle que desconcertó a muchos fans es la ausencia de Metal Slug XX entre la lista de juegos incluidos. SNK también habló sobre esta polémica en su comunicado y explicó por qué el título estará ausente en Metal Slug Ultimate Collection.

En resumen, se debe a “diversos desafíos y limitaciones” que SNK enfrentó al momento de intentar incluir el título en la colección. La buena noticia es que la compañía aún trabaja para encontrar una forma de relanzar Metal Slug XX en el futuro.

“Sabemos que muchos de ustedes están decepcionados porque Metal Slug XX no está incluido en la colección. Debido a diversas circunstancias, finalmente tuvimos que tomar la difícil decisión de no incluirlo en esta ocasión. Sinceramente, nadie está más decepcionado por esto que nosotros”, añadió SNK. Abajo está la lista de juegos que incluirá la colección.

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug X

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

Metal Slug Advance

Metal Slug 6

Metal Slug 7

Metal Slug Location Test Build

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